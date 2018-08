Dignidad y Justicia llamará a manifestarse en octubre contra el acercamiento de presos etarras impulsado por el presidente del Gobierno y negociado con PNV como parte del pago por los apoyos a la moción de censura que ha aupado a La Moncloa a Pedro Sánchez.

Lo ha confirmado el responsable de esta asociación de víctimas, Daniel Portero, quien ha señalado que no sólo no comparten en absoluto el apoyo de otras instituciones o asociaciones al plan de Sánchez de acercar presos sino que, además, “Dignidad y Justicia no consentirá ni un sólo acercamiento más”. Por eso “saldremos las asociaciones de víctimas y millones de españoles a la calle en octubre para manifestarnos en contra de esta política cobarde”, ha añadido.

El presidente de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, ha señalado ya en diversas ocasiones las razones de su postura. Y ha advertido al Gobierno que les tendrá enfrente si se produce un solo acercamiento de presos etarras antes de que se esclarezcan y juzguen los 379 atentados de la banda asesina que aún quedan pendientes de sentencia e incluso, algunos de ellos, de inicio del proceso.

Portero señaló hace ya meses que “en el momento en el que Gobierno mueva a uno solo de los presos etarras, tendrá enfrente a Dignidad y Justicia”. Portero no ha modificado sus palabras ni su postura independientemente de que quien estuviese delante fuese un Gobierno del PP o del PSOE.

Porque, como ha señalado en infinidad de ocasiones Portero, quien esta detrás de todo el plan de acercamiento es Sortu, al igual que es “quien realmente ha redactado el comunicado” de supuesta disolución de la banda terrorista ETA en su momento. Por ello, Dignidad y Justicia considera que no se puede entrar a un juego diseñado desde el comienzo para blanquear en las instituciones la presencia de ETA.

Daniel Portero pretende convocar, de este modo, a una gran movilización a la vuelta del verano. Un momento en el que la gente se encuentre ya concienciada de los acercamientos. Desde Dignidad y Justicia siempre han recordado que la legislación en materia penitenciaria recuerda que los beneficios para los reclusos sólo pueden aplicarse tras haber pedido perdón los asesinos, tras haber dado claras muestras de su capacidad y deseo de reinserción y, muy importante, tras haber ayudado a esclarecer el resto de atentados de los que ellos pudiesen tener información relevante desde el punto de vista judicial.