Una víctima de la DANA se suma a Argüeso para que se someta al jefe de la AEMET a un examen forense

Una de las víctimas de la DANA de este 29 de octubre, representada por la Asociación Liberum, ha enviado un escrito a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, instructora de las diligencias previas del caso de la riada, para adherirse al recurso del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa, a fin de que la Clínica Médico Forense de los Juzgados de Catarroja u otra similar de Valencia realicen un reconocimiento forense al jefe de Climatología de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, que determine si las «lagunas de memoria» del testigo, el jefe de AEMET, pueden ser reales «y tener una base médico-psiquiátrica o neuronal, del tipo que sea, o pudiera ser fingida».

La petición para realizar esas pruebas para evaluar el estado de salud mental de José Ángel Núñez había elevada ante la juez por el abogado José María Bueno, que dirige la defensa de Emilio Argüeso, este 4 de junio. Sólo unas horas después, de recibir aquel escrito, la juez lo rechazo. Y, antes de que acabara el día, José María Bueno presentó el correspondiente recurso de reforma contra el auto de la juez que rechazaba su petición.

Este último recurso, a pesar de la enorme rapidez con que la magistrada suele contestar a los escritos, aún está pendiente de resolución. Y en ese momento clave, con el recurso de reforma de Emilio Argüeso presentado, pero no resuelto por la instructora, es cuando la víctima defendida por Liberum ha decidido adherirse al escrito de José María Bueno.

Este 4 de junio, la defensa de Emilio Argüeso remitió a la juez un escrito en que hacía consta que Núñez «faltó gravemente a la verdad en varias de sus manifestaciones» como testigo del caso de la DANA.

Añadía el abogado que, ante las «lagunas de memoria» del testigo y «sin perjuicio de las acciones que pueda llegar a entablar contra él», Núñez «sea examinado por la Clínica Médico Forense» de los juzgados para determinar si esa laguna de memoria puede ser «real» y tener «una base médico-psiquiátrica o neuronal o del tipo que sea, o pudiera ser fingida».

Ese mismo día 4 de junio, como se ha dicho y como también publicó OKDIARIO, la juez rechazó la petición del abogado del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para que el jefe de la AEMET fuera examinado por un médico forense a causa de lo que esa parte consideraba que podían ser «lagunas de memoria» del testigo.

La juez no sólo denegó la práctica de esa prueba. Además, en su auto, la magistrada afirmaba que el jefe de la AEMET proporcionó un testimonio «coherente, preciso, acompañado de elementos que corroboran su versión», entre otras cuestiones. Y elogiaba, además, la «claridad expositiva, raciocinio, responsabilidad y sensatez», del testigo.

Algo que no sólo no comparte el abogado de Emilio Argüeso, sino ahora, tampoco, otra de las partes personadas a través de la Asociación Liberum. Y ha sido esta última la que ahora ha decidido adherirse a la petición de José María Bueno para que se practique un examen forense en toda regla al jefe de Climatología de la AEMET, que permita conocer cuál es su situación: si tiene lagunas mentales o no.