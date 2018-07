El ‘regeneracionista’ Sánchez anuncia que no investigará las cuentas de Juan Carlos en Suiza

El Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó al poder haciendo gala de la regeneración y la lucha contra la corrupción, se niega a investigar los presuntos delitos cometidos por el rey emérito Juan Carlos I contra la hacienda pública, desvelados por OKDIARIO en una serie de grabaciones entre su amiga entrañable Corinna, el ex comisario José Villarejo y el empresario Juan Villalonga.

Según la portavoz del Ejecutivo, Isabel Ceelá, estas grabaciones “afortunadamente no afectan a Felipe VI” lo que parece ser para el Gobierno, la excusa perfecta para no entrar en el fondo de la cuestión. Desde el gabinete de Sánchez “no consideran” los audios ofrecidos por exclusiva por OKDIARIO y se ausentan de valorar la idoneidad o no, de que Juan Carlos I comparezca en el Congreso de los Diputados, como ha solicitado Podemos en el contexto de una comisión de investigación: “Las grabaciones que afectan a Corinna -ha respondido la ministra portavoz-, afortunadamente no afectan al jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI; son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos”.

Respeto a la promesa que hizo Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, de publicar los nombres que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, la ministra de Hacienda, María José Montero, ha manifestado a los periodistas que “entenderán que la ministra no hable de esta cuestión” y ha descartado publicar los beneficiarios de las amnistías fiscales del pasado, como la última de Montero.

La nueva ministra de Hacienda avanza que, en todo caso, “se podrá hacer con las futuras amnistías fiscales”, con lo que descarta esclarecer si Juan Carlos I regularizó o no dinero en paraísos fiscales cuando Montoro lo facilitó.

“No afecta al Gobierno”

El Gobierno se escuda con que las grabaciones de Corinna “no afecta al gobierno”, aunque en ellas se hace mención implícita al director del CNI, Félix Sanz Roldán, confirmado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, al frente del servicio de inteligencia y espionaje español. Desde Moncloa se niegan a valorar las menciones al director del CNI y, por el momento, se niegan a pedirle explicaciones sobre las visitas que Corinna dice haber recibido en Londres por parte de Félix Sanz Roldán.