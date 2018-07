Soraya Sáenz de Santamaría ofrecerá “generosidad plena” y la lista a las europeas a María Dolores de Cospedal para “integrarla” y contar sus apoyos.

La pelea sigue abierta. La ex vicepresidenta no tira la toalla aunque es consciente de que el equipo de Cospedal cuenta desde el inicio con un plan B consistente en impedir la llegada de Sáenz de Santamaría a la Presidencia del PP, tal y como ha adelantado OKDIARIO.

Pero, pese a ello, Soraya quiere hace valer su casi 37% de respaldos en el partido. Y para ello no va a escatimar esfuerzos.

El plan de la ex vicepresidenta pasa por adoptar en un próximo encuentro con Cospedal una actitud de “generosidad plena”. Y eso significa dejar abiertas muchas posibles plazas a los deseos de ubicación de Cospedal.

Entre esas ubicaciones, la candidatura de Soraya cuenta con dos escenarios. Uno para el equipo de Cospedal, al que está dispuesta a respetar en el feudo de Castilla La Mancha. Otro personal para la ex ministra de Defensa, para la que no descarta abrir la candidatura de las elecciones europeas por parte del PP.

La lista de Sáenz de Santamaría no tiene problemas en pactar otros destinos, pero da por hecho, que esos pueden ser los preferentes para Cospedal.

Y es que, tras el resultado de la ex ministra de Defensa en estas primarias -donde ha obtenido un 25,9% de los votos-, dentro del partido se da por hecho que no acudirá como candidata a la Presidencia autonómica de Castilla-La Mancha ni a otros destinos internos como cabeza de lista.

Desde la candidatura de Soraya se ha contactado ya con Cospedal y se pretende cerrar un encuentro para hablar de este planteamiento y de cualquier otro que la ex ministra de Defensa quiera hacerles llegar. “Porque se trata de integrar, no de dividir. El verdadero contrincante lo tenemos fuera del partido. Porque se trata de salir lo más fuertes posibles para echar al PSOE en un máximo de año y medio, no de dividirnos nosotros”, aseguran a OKDIARIO.

De hecho, el equipo de Sáenz de Santamaría pretende hacerle llegar una oferta similar a Pablo Casado, aunque da por hecho que en ese caso el esfuerzo será infructuoso. Y es que Casado ya ha llamado al resto de candidaturas -junto con las que sumaría el 63% de apoyos dentro del partido- para unir fuerzas y lograr la Presidencia del PP.

Pese ello, fuentes internas de la candidatura de Soraya señalan que “queremos integrar a todos. Y con Pablo Casado se puede hablar de muchos destinos. Porque su resultado ha sido bueno y es un perfil que hay que sumar. Queremos un partido fuerte y eso supone generosidad y saber sumar”.