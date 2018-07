Reacciones al ‘caso Enredadera’: Cómo ha afectado la macrooperación municipio a municipio

El alcalde de Manzanares El Real, Óscar Cerezal, ha negado que en el municipio haya contratado servicios a las empresas implicadas. En declaraciones a Europa Press, explica que el único semáforo cercano es uno en la carretera M-608 que gestiona la Comunidad. Desde el Ayuntamiento no tienen “relación alguna” con Gespol S.L.

Una nota de prensa de Anticorrupción incluía a la localidad entre los municipios afectados. Según el regidor, no es la primera vez que se confunde el municipio con Hoyo de Manzanares o Manzanares (Ciudad Real). Dice no tener relación de ningún tipo “ni actualmente ni en el pasado” con la empresa. El municipio no tiene “ningún sistema de cámaras de vigilancia ni radares en propiedad”. Tampoco han recibido notificación alguna de autoridades judiciales o visitas de cuerpos de seguridad.

Hoyo de Manzanares

El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares defiende que ha realizado los “procedimientos” referentes al contrato de suministro de instalación de cámaras de tráfico, contratación tributaria y gestión de la Policía Local dentro de la “legalidad” y “cumpliendo los requisitos exigidos”.

Han entregado copia de la documentación solicitada sobre cámaras. Este contrato fue adjudicado en un “procedimiento negociado legal”, por 58.000 euros, al que “se invitó a participar a tres empresas”. “Las cámaras de tráfico se instalaron para visualizar puntos conflictivos en el municipio”, aclaran.

Revelan que la Junta de Gobierno Local en febrero denegó a la empresa la devolución de la fianza por la “incorrecta ejecución y por incumplimiento de contrato”. La documentación solicitada también se refiere a la contratación de gestión tributaria y de gestión de Policía local: “Fue un contrato menor, adjudicado por 18.000 euros y ajustado a ley”. Por último, se ha investigado el apoyo a la gestión recaudatoria, y aclaran que “aún no se ha adjudicado”.

Pinto

El subinspector de Policía Local de Pinto, en funciones de jefe policial, también ha sido detenido en ‘Enredadera’ tras el registro practicado en dependencias municipales. El contrato bajo sospecha es de cámaras de vigilancia de seguridad, de febrero de 2015 por 64.457,55 euros, pocos meses antes de que el PP abandonase la alcaldía.

También se ha recabado información sobre contratos y facturas desde 2010 de Aplicaciones Gespol, S.L.; Bilbomática S.A.; y Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., presuntamente vinculadas a la trama.

Aldea del Fresno

Gespol recurrió en los tribunales el pliego de Aldea del Fresno para adjudicar el contrato de expedientes sancionadores. Según ha explicado el alcalde de la localidad, Guillermo Celeiro, hasta el momento no han recibido la petición de información relacionada con esta empresa en el Consistorio.

Cuando accedió al cargo, en 2011 se sacó a licitación el pliego para tráfico y que se adjudicó a Bilbomática, con la que funcionaban “muy bien”. “Años después nos notificaron que había sido adquirida por Gespol. Nunca hemos tratado con nadie de esta empresa”, ha añadido.

Los agentes de la Policía Local manifestaron que el aplicativo “era malísimo ya que las PDAs las habían abandonado”. En enero se publicó el nuevo pliego para el servicio y Gespol “lo recurrió”. “Se elevó al Tribunal de la Contratación y se resolvió a favor del Ayuntamiento. Finalmente, se llevó a la mesa de contratación, ya con la nueva Ley de Contratos y tampoco se presenta Gespol. Se adjudicó a la empresa Vialine”.

El Escorial

El Escorial asegura que hasta el momento no les ha llegado la petición de información, pero que desde el Consistorio se “colaborará con quien se lo pida”. Dicen no haber tenido “ningún contrato con Gespol” y que se trataba de una aplicación de la Comunidad que se ofrecía “de forma gratuita” para la “gestión interna de las sanciones por parte de la Policía Local”.

Villanueva de la Cañada

La concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada, Julia Tortosa (PP), ha sido detenida. Fuentes de EP detallan que la edil ha sido conducida ya por la tarde a dependencias del Instituto Armado de Navalcarnero. La UDEF ha detenido en total este martes a 39 personas, de los que 18 pasarán a disposición judicial.

Tras conocerse la detención, el concejal de IU-Los Verdes Manuel Eleuterio ha asegurado que, pese a pertenecer a formaciones políticas “antagónicas”, tiene “mucha estima” hacia Tortosa. Cree que si ha habido alguna irregularidad de contratación, ella no la conocía o no se produjo durante su etapa al frente del área. Señala que los contratos que se analizan en el Consistorio con informes técnicos y que los concejales suelen seguir su criterio.