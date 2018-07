Levy hace público su respaldo a Casado: “Esto va de convicción e ilusión y por eso le apoyo”

La diputada del PP en el parlamento de Cataluña , Andrea Levy, ha hecho público su apoyo a la candidatura de Pablo Casado en las primarias de los populares para elegir a su nuevo presidente. En un vídeo en el que Levy explica los motivos de su respaldo, y con el candidato sentado a su lado con el puerto de Barcelona al fondo, asegura: “quedan pocos días y lo he meditado mucho”. Y señala “es mi amigo, le he visto trabajar estos tres años en los momentos difíciles con humildad, capacidad de sacrificio y muchísima pasión”.”Esto va de convicción y de ilusión en el futuro y por eso le apoyo”, ha afirmado.

La que ha sido vicesecretaria de Estudios y Programas del PP en la etapa de Rajoy, apuesta por Casado porque “de este congreso debe salir un PP ganador y con un nuevo impulso, que defienda sus principios y los intereses generales de España. Con un proyecto de renovación, de fortalecimiento de los equipos y en el que se integre a los mejores”. Asimismo, Levy ha pedido “un PP con capacidad de autocrítica. Yo la he hecho y creo que es bueno. Debemos escuchar a la calle”, ha advertido.

Por eso “le he pedido a Pablo casado que integre esos principios y que lidere la nueva derecha que es necesaria en España. Y que tiene que afrontar ese discurso de las identidades excluyentes,de los derechos sólo de unos. Y para dar la batalla a un Pedro Sánchez revestido de Zapatero en esa sociedad nuevamente enfrentada y dividida”.

Casado agradece su apoyo

Al término de las palabras de Levy, Casado ha agradecido su apoyo, porque “necesitamos reconectar con toda la gente que se fue, sobre todo en tu tierra”. El joven diputado también ha prometido “renovación, no hemos llegado hasta aquí después de tres años para que no cambie nada. Lo importante no es volver al Gobierno sino para qué queremos volver al Gobierno“, ha dicho Casado.

No es la primera vez que Andrea Levy aboga por Pablo Casado en las filas del PP. Ya salió en su defensa cuando el diputado abulense se vio envuelto en una polémica sobre sus estudios universitarios el pasado mayo. Levy afirmó entonces que Casado dio” todas las explicaciones” necesarias. Y trasladó su certidumbre sobre los argumentos aportados por el hoy candidato: “Tiene mi confianza y mi amistad”, afirmó.

En una entrevista que concedió a TVE el pasado mes de mayo, Levy destacó además que Casado era “un valor y un activo muy importante en la alternativa de centro derecha en este país y a algunos les interesa atacarle para debilitar esa alternativa”, aseguraba.