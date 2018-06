Cabanes: “Rajoy debió dimitir y convocar elecciones”

Elio Cabanes aplicaría un nuevo artículo 155 pero “en su máxima expresión”. El candidato y concejal valenciano apuesta por bajar impuestos, una regeneración de “caras e ideas” en el partido, y aspira a un PP con capacidad de crítica. En este sentido, Cabanes quien cargó contra Rajoy en Facebook “por entregar España a la peor izquierda y a los separatistas” mantiene en una entrevista con OKDIARIO que “Rajoy debería haber dimitido y convocado elecciones”.

El precandidato a la presidencia del PP desgrana su propuesta para atajar la deriva separatista: “Empezaría con una negociación con el Presidente de la Generalitat, Torra o el que estuviera. No creo fueran muy fructuosas, por lo que acto seguido habría instaurar el artículo 155 pero en su máxima expresión y no uno ‘light’. Y sin elecciones hasta que los distintos partidos que se presentaran lo hicieran para buscar el bien de su comunidad y no el independentismo”, afirma.

“Aplicaría otro 155, pero no ‘light’, sin elecciones y hasta que los partidos no se presenten buscando el independentismo”

Este concejal de la Font de la Figuera (Valencia) y empresario se presenta como “un candidato de las bases, de la que Nuevas Generaciones es su principal estructura”. Por eso aboga por integrarlas “en todas las partes de la pirámide del PP”, para que “no sean sólo unos jóvenes a los que llevan a aplaudir a los mítines”.

Cabanes quiere invertir lo que él denomina “la pirámide de congresos” y construirla “de abajo arriba: primero hay que hacer los congresos locales y provinciales, luego regionales, y por último el nacional”. Los militantes, reivindica, “tenemos que ser el qué y el para qué de este partido“.

El candidato valenciano no duda en cuál sería su media estrella: “La reducción de impuestos. Va intrínseco en los valores del PP. Estos años no se ha parado de subir impuestos, por eso ha llegado el momento de devolver a la gente esos tres puntos de IVA que nos subieron, del 18% al 21%. Aumentará el consumo y el empleo.Porque ya está bien, nos están estrangulando“, señala.

“Hay que bajar impuestos. Estos años no se ha parado de subirlos. Y ya está bien, porque nos están estrangulando”

Precisamente, el descenso del desempleo logrado por los gobiernos del PP es uno de los tres momentos más especiales que en su opinión ha vivido el partido en su historia reciente. Los otros serían “Nuestras dos mayorías absolutas” añade. El concejal levantino quiere “renovar el PP, que también pasa por la limitación de mandatos, la no acumulación de cargos, una oficina de garantías éticas y fechas fijas para la celebración de congresos”.

Cabanes responde sobre el carácter “crítico” que se le ha asignado a su candidatura: “Mi candidatura es crítica pero es que es el sentir del afiliado de la base, me presento por el desánimo que veo y porque la gente necesitaba que alguien de la calle, se presentara frente a estos grandes políticos que tenemos. No tengo ninguna mochila ni debo nada a nadie. Creo puedo aportar algo, y si no sale me volveré a mi pueblo a mi puesto de concejal y tan contento”.