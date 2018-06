Casado: “Quiero ser el candidato de las bases, no de los notables”

El precandidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha asegurado que necesita “a esa afiliación activa, ilusionada, renovada y unida que nos diga por dónde tenemos que ir”, apuntando que quiere ser “el candidato de las bases, no de los notables; el candidato de la calle, no el de los despachos; el que diga lo que tiene que ocurrir en España, no el que comente lo que está ocurriendo”.

“Sois nuestros jefes, nadie puede daros instrucciones”, ha dicho Casado a afiliados de Málaga, con los que ha mantenido un encuentro en la tarde de este lunes antes de ver el partido de España-Marruecos, acompañado por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, entre otros.

Ha asegurado que si gana “nadie perderá, todo el mundo tendrá su sitio“, apuntando que se debe “solo a la militancia”. Se ha comprometido a nombrar “inmediatamente” los candidatos municipales y autonómicos, a convocar una convención extraordinaria “para hablar de las ideas, de los principios y los valores que basen los programas electorales” y a que “pase lo que pase me vais a seguir teniendo”. Además, ha dicho querer un partido “nacional en el contenido y autónomo en el funcionamiento”.

Casado ha indicado que se presenta por “la ilusión y la renovación necesaria y la unidad imprescindible” y ha propuesto una “triple integración”: generacional, territorial y de ideología; apuntando en este sentido que la ideología “no puede ser un bordillo, un freno, sino que sea una amalgama de principios y valores que nos haga ser ganadores”.

“Quiero un partido ilusionado. Ahora mismo la política no ilusiona, y quiero que todos los afiliados vuelvan a sentir ese hormigueo en el estómago que tuvieron cuando se afiliaron”, ha asegurado el precandidato popular, quien ha apuntado que “sólo con la ilusión es como podremos reconectar con la sociedad”.

Al respecto, ha recordado que el PP “ha perdido millones de votos que hay que recuperar” y ha apostado por “revitalizar el proyecto y reenganchar a la gente que se fue, captar a los que se fueron a otros partidos, sacar de la abstención a los que se han ido y abrirnos a la sociedad civil para que mucha más gente se dedique a una vocación tan noble como la política”.

“Abrir puertas y ventanas para reilusionar a la gente y decirles que la política merece la pena, pero con pasión, con ambición, sin arrastrar los pies, sin la resignación de pensar que las encuestas son las que son, y ni siquiera con esa posición de bajar los brazos ante unos partidos oportunistas que han surgido y que no los vamos a aplacar criticándolos, sino reilusionando a la gente que los está votando, pero que en el fondo está deseando una excusa para volver a confiar en nosotros”, ha dicho.

Asimismo, ha abogado por una renovación “en la que se conserve lo que ha funcionado, en la que se cambie lo que se puede mejorar”; una renovación que, ha dicho, “no es generacional, sino que incluya a los que están y que haga más espacio a aquellos que se fueron, a aquellos que piden una oportunidad, o a aquellos que piden paso”.

“Es compatible defender las siglas frente a algunos corruptos sin ni siquiera conocerlos con bajar a las ruedas de prensa de las noches electorales en las que perdíamos y nadie quería bajar, es compatible con decir que no somos perfectos y que hay que renovar de forma positiva”, ha manifestado.

En cuanto a la unidad, ha reiterado que es “fundamental” para un partido y “para que gane elecciones”. “Yo presento una candidatura en la que todo el mundo cabe, en la que el día después del congreso se podrá integrar cualquiera, porque con todos me llevo bien, y a todos los necesito”, ha afirmado.

No obstante, ha reiterado que desde el principio dijo que “si se presentaba era para ir hasta el final” y ha considerado que su candidatura “garantiza la unidad” y que si se integrara en otra “pasaría como en una balanza, que si pongo más peso en uno de los platos, el otro salta y no creo en la elevación de algo en detrimento de otra cosa”. “Creo que tenemos que ir todos juntos y que si puedo ser el que eleva las sensibilidades e intereses de todos los partidos quiero hacerlo”, ha dicho.

Además, ha asegurado que el reglamento del congreso “está para cumplirse”, aunque ha apuntado que “hay cosas me hubiera gustado más”, considerando, por ejemplo, que el que los afiliados se tengan que inscribir “creo que va quitar mucha participación” y señalando que en el tema de las cuotas “me consta que no está siendo lineal ni equivalente dependiendo de en qué provincia”.

Por qué se presenta

Casado ha señalado que se presenta “para reivindicar los valores que nos han hecho grandes, los principios que nos han dado nuestra esencia”, indicando que “esas banderas han estado presente siempre”. Así, ha dicho que el primer principio es “la libertad individual para poner a la persona en el centro de la actuación pública y política”.

También ha defendido la unidad de España “imprescindible en un momento en el que hemos afrontado un desafío secesionista que casi se lleva por delante el país”; un desafío, ha dicho, “ante el que hay que poner pie en pared sin tener la necesidad de pedir perdón ni de rogar diálogo ni de acercar presos que han cometido delitos supuestamente muy graves”.

El tercer principio del partido “es la familia”, ha asegurado Casado, que se ha definido defensor de la vida y que ha apuntado que el PP “tiene que decir claramente ante el plan que ha presentado el PSOE de eutanasia y ante el orgullo con el que presentan la ley del aborto que nosotros estamos contentos con el consenso alcanzado en los años 80 cuando gobernaban ellos y que respetamos”.

Además, ha dicho que el PP es “el único partido que defiende la seguridad”, aludiendo a la prisión permanente revisable y a que la formación “lleva en su ADN la defensa de las víctimas del terrorismo”. “Ese es el cenit de la seguridad, un sistema en el que, aunque ETA ha sido derrotada, nosotros tenemos que exigir que su relato tenga sentido, con vencedores y vencidos”, ha apuntado el precandidato ‘popular’.

Por último, ha dicho que el PP es “el partido de la honestidad”. “Que ningún puñado de sin vergüenzas nos quiten la bandera de la honestidad, somos los que siempre hemos tenido administraciones eficientes y a servidores públicos que se visten por los pies”, ha manifestado Casado, quien ha añadido que

Asimismo, ha asegurado que el PP “tiene que ser firme” contra la corrupción; “no puede caber una práctica corrupta en nuestra organización”; aunque también ha dicho que este partido “se tiene que hacer respetar, porque ha habido acusaciones falsas, presiones de partidos para las investiduras contra gente que luego ha sido declarada inocente”, apostando por “rehabilitar” a esas personas porque “la dureza es compatible con una familia popular que protege a los suyos cuando han demostrado que se les estaba acusando falsamente”.