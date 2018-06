El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, se han ‘cruzado’ este martes en ‘El programa de Ana Rosa’, que ha pasado de una entrevista a otra permitiendo que ambos, rivales en la pugna por la Presidencia del PP -a la que se acaba de sumar la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría-, se saludaran.

El buen humor ha reinado y García-Margallo ha tomado la iniciativa para aclarar que la disputa es de “ideas”, no personal. Eso sí, de sus palabras se puede extraer una referencia a la ‘batalla’ que sí van a protagonizar su no muy estimada Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal: “Somos cariñosamente oponentes, pero oponentes. La pelea va a ser a florete, no con hachazos o con veneno y nos vamos a mover con elegancia”.