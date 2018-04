La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos y pide disculpas en una carta dirigida al rector en la que le recuerda que cumplió todo lo que le pidió la Universidad y todo lo que exigía la ley. Que nada de lo que ha hecho es ilegal y que, si ha habido irregularidades lo han sido de tipo “administrativo” en su universidad.

La presidenta madrileña remite una carta –a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO– al rector Javier Ramos en la que “renuncia” al máster y afirma que está en posesión del “correspondiente título oficial así como de todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias”.

La presidenta madrileña asegura en este documento que “todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, que he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título”.

Cifuentes responde de este modo a las acusaciones vertidas a lo largo de las últimas semanas sobre su máster. La presidenta regional admite, no obstante, que “la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí”. Y le recuerda al rector, tal y como ha adelantado este diario, que el acta del Trabajo Fin de Máster “nos fue remitida directamente por la Secretaría del rector el pasado 21 de marzo a las 17 horas y 36 minutos procediéndose por tu parte un cuarto de hora después a dar instrucciones para abrir una información reservada al existir dudas sobre su contenido”.

La trampa de Ramos

Cristina Cifuentes no pasa por alto que tuvo que ser el propio Ramos el que ordenase, primero, remitir el acta, acto seguido, abrir la investigación de forma prácticamente inmediata, y, que pese a ello no avisó a Presidencia de la Comunidad de Madrid o a la Consejería de Educación de que contaba con evidencias de que el acta era falsa: “Una circunstancia estimado rector que no puede por menos que sorprender, puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros. No obstante lo cual, procedimos a su distribución a los medios en base a que confiamos plenamente en que esta documentación era verdad, dada la fiabilidad que tenía para nosotros el remitente, que era tu propia Secretaría”, subraya la carta de Cifuentes.

La presidenta señala que “desconozco por completo el origen y contenido tanto de este documento como del referido a las convalidaciones de asignaturas de varios alumnos, que también ha sido puesto en tela de juicio”. Y que “puesto que yo siempre he cumplido la legalidad y me he atenido las indicaciones de la universidad”, “he solicitado la práctica de diversas diligencias en la querella criminal ya interpuesta en el juzgado” para esclarecer el origen de esas irregularidades. Cifuentes añade que confía en la Justicia para aclarar todo, incluido “una preocupante vulneración de la ley de protección de datos en la universidad que diriges, que no solo podía facilitar el acceso y divulgación de datos personales sino también su manipulación”. Pero que, en cualquier caso y llegados a este punto, prefiere renunciar al título.

“Me incorpore al máster porque inicialmente me encontraba en condiciones de cursarlo con plena dedicación, circunstancia que se vio alterada por mi nombramiento como delegada del Gobierno en Madrid, pudiendo continuar con el mismo al facilitar la universidad que prosiguiera los estudios, en unas condiciones flexibles para una persona que como yo”, explica, “a partir de determinado momento tenía obligaciones que me impedían seguir al mismo régimen académico que el resto de los alumnos”, señala la presidenta.

Razón por la que “si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofrecía la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado. Como ya he dicho, solo me movió a participar en este máster mi interés por ampliar conocimientos pese a las dificultades personales que me impedían cursarlo en un régimen ordinario. En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de este máster, ni pretendo sacarlo en el presente o en el futuro”.

Y, por todo ello, “te comunico formalmente mi decisión de renunciar a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato a los efectos oportunos”.