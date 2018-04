El director del máster de Cifuentes y las profesoras que no reconocen su firma impulsaron cursos del PSOE

Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público de la Universidad, y Laura Nuño, una de las profesoras que ha afirmado que su firma no coincide con la del acta del máster de Cifuentes, formaban parte desde 2007 del grupo que coordinaba desde la Rey Juan Carlos los cursos y másters impulsados directamente por el PSOE: con presencia directa de Bibiana Aído y respaldo de CCOO.

Ambos impulsaron el máster de bandera del PSOE: el Máster Oficial en Género y Políticas de Igualdad, un empeño personal de Zapatero que se fraguó en aquella universidad. Un máster que nació con idea de convertirse en carrera y que, de hecho, lo hizo: fue grado.

El objetivo de esa titulación era nada menos que impulsar expertos en esa materia que vigilasen posteriormente la implantación de la ideología de género en el trabajo y la política: una de las grandes bazas del último mandato socialista.

La otra persona que ha rechazado que su firma fuese la del acta del máster de Cifuentes es Alicia López de los Mozos. Junto con Laura Nuño, formaba parte del Consejo del Instituto en condición de “doctores miembros”. López de los Mozos también trabajó en investigaciones en ese instituto en el área de Género y en otra de las áreas de máximo protagonismo político en la era Zapatero: la inmigración.

El máster impulsado por Álvarez Conde y Nuño era el Máster Oficial en Género y Políticas de Igualdad. “La inauguración del Máster tuvo lugar el 27 de septiembre de 2007, en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos”, según recogió la memoria de aquel año a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

“Un Curso de Postgrado sobre Igualdad, el Máster Oficial en Género y Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres, el cual entre otros objetivos, pretende proporcionar las herramientas teóricas, metodológicas y conceptuales para el diseño, implementación, evaluación e intervención en igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, con especial atención al ámbito laboral y/o desde la política social”, tal y como se defendía desde su propia información.

Pero todo ello difícilmente podría considerarse desde un punto de vista neutro. Porque el curso era “clausurado por la Ministra de Igualdad, que impartió los diplomas correspondientes a todos/as los/as alumnos/as en la Facultad de Derecho, en el mes de Junio”. Porque otro año “la apertura del acto” corrió “a cargo de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo” y, junto al Rector de la URJC , Pedro Gonzalez Trevijano, “del Director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde [el director del máster de Cifuentes]”. Y porque el máster era “realizado a instancias de la secretaría confederal de la Mujer de CCOO, la Fundación para la Formación y Empleo (FOREM), y la cátedra de género del Instituto Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos”, como relata la documentación en poder de este diario.

Las propias entregas de diplomas contaron también con el apoyo expreso de “del secretario confederal de Formación para el Empleo, Fernando Puig-Samper y la Directora de FOREM Confederal, Marta del Castillo”. Y en las clausuras intervino “Carmen Bravo, secretaria confederal de la Mujer de CCOO y Laura Nuño”, que era -esta última- directora de cátedra de Género del Instituto de Derecho Público.

Coincidieron las personas clave

Todo el mundo habla del Máster en Derecho Autonómico y Local, el de Cifuentes. Pero nadie lo hace de este otro máster, donde coincidieron las personas clave del caso que acorrala a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un máster de fuerte apoyo socialista y alta coordinación con cargos políticos como Bibiana Aído o cargos relevantes en el activismo social de CCOO.

Los temas del Máster de Género dejan constancia del contenido: “PRIMER CURSO- 1º Bloque temático: Género, ciudadanía y trabajo. 2º Bloque temático: Políticas de igualdad y de trato de oportunidades entre mujeres y hombres: estrategias para la intervención social. SEGUNDO CURSO: 1º Bloque temático: Globalización, multiculturalidad y patriarcado. 2º Bloque temático: Políticas de igualdad. Aplicaciones e investigación con perspectiva de género”.

El Instituto que comandaba Álvarez Conde ya por aquellas fechas, y en cuyo consejo estaban las dos personas que dicen no reconocer sus firmas en el acta, afirmaba abiertamente su compromiso con el impulso del área de Género: “Desde el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos se viene trabajando ya desde hace varios años en esta materia, contando con numerosas publicaciones, investigaciones e iniciativas que en los últimos años se han centrado en el análisis de la regulación en materia de la igualdad de género”, señala expresamente otro punto de la documentación del Instituto.

Laura Nuño formaba a su vez parte de los equipos investigadores de Género. Investigación que contaba con apoyo: “Han sido concedidos diversos proyectos de investigación, bien directamente, bien a través de los correspondientes convenios, como: Coordinación del postgrado “Género y Políticas de Igualdad” (600 horas). Instituto de Derecho Público de la URJC, Secretaría Confederal de la Mujer de CCOO y Fundación Miguel Escalera. Madrid, septiembre de 2007”, tal y como recogen los documentos de la Universidad que tiene este diario. Nuño dio también cursos relacionados con el mismo área. Por ejemplo, en noviembre de 2008, bajo el título “La incorporación de las mujeres al espacio público y la ruptura parcial de la división sexual del trabajo”. O en abril de 2009: “El enfoque de género en las políticas públicas”.

Laura Nuño -profesora y actual subdirectora del Instituto de Derecho Público- ha dejado su cargo directivo recientemente en este centro dirigido por Enrique Álvarez Conde, el responsable del máster, porque, dice, que está “muy desolada en lo personal”.

La firma de Nuño, persona que accedió a la subdirección del IDP en diciembre de 2017, era una de las que aparecía en las actas polémicas de convalidación de asignaturas de Cifuentes. Nuño afirmó que la firma”no parece” ser la suya y que no recuerda “haber convalidado nada de esa materia, ni haber asistido a dicha reunión [la de convalidación]”.

Alicia López de los Mozos, por su parte, aseguró en esos mismos días que no formó parte de ese jurado, que no evaluó el trabajo de fin de máster de Cifuentes y que su firma fue falsificada.