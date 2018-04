Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, se encuentra en la diana de muchos medios que buscan su dimisión por la polémica generada por su máster. No obstante, varios medios fueron más allá y publicaron varios fotos antiguas de Cifuentes para mostrar su cambio físico con una actitud machista. Fue el caso de Eldiario.es, El Español y El Huffington Post.

Todo comenzó con un artículo del periódico dirigido por Ignacio Escolar, ‘eldiario.es’. En esta pieza, titulada ‘Cifuentes miente en su currículum desde hace 25 años’, se hacía un reportaje sobre la trayectoria política madrileña en los últimos años. Para ilustrar la noticia, se publicaron fotos antiguas de Cifuentes: 7 imágenes registradas en la Asamblea de Madrid que mostraban el notorio cambio físico de la mandataria del PP, desde 1998 hasta el presente 2018.

El medio de Escolar trataba la noticia sin entrar en detalles sobre la evolución del rostro de Cifuentes. Otro medio recogió el testigo y publicó una noticia para centrarse únicamente en el aspecto físico de la presidenta madrileña, en este caso, El Español. “La evolución física de Cristina Cifuentes es digna de un “pokémon”, fue el título escogido por el diario dirigido por Pedro J. Ramírez.

“Nada, no hay manera de que la gente deje de hablar de Cristina Cifuentes. Ahora las redes sociales no están locas por su máster, sino por su evolución física“, señala al empezar esta información.

La pieza recoge las opiniones de los usuarios de las redes sociales sobre el cambio físico de Cristina Cifuentes. “Y es que junto a los correspondientes CVs, eldiario.es ha incluido la foto de Cifuentes desde 1994 hasta hoy, y resulta que ha cambiado más que los libros de contabilidad del PP“, afirma la noticia.

“Aunque algunas fotos son dignas de haber estado colgadas junto al control policial de los aeropuertos de los años 90. A la que pones cuatro fotos de carnet juntas todo parecemos un comando terrorista“, concluye la pieza de El Español.

El Huffington Post también utilizó el mismo enfoque para comentar las fotos de Cifuentes. “Las fotos antiguas de Cristina Cifuentes que más se están comentando”, es el título que encabeza esta noticia.

El periódico dirigido por Montserrat Domínguez destacaba en su subtitular una opinión esgrimida por un usuario de Twitter: “No me extraña que los compañeros del máster no la recuerden”.

“Esta información viene acompañada de una imágenes de Cifuentes que van desde 1994 hasta la actualidad. El cambio notorio de Cifuentes ha despertado la sorpresa en redes sociales, que han comentado que la política del PP está muy cambiada”, alega el artículo para justificar su publicación.