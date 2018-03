Los Mossos cargan contra los separatistas en las protestas por la detención de Puigdemont

Las protestas convocadas por la detención de Carles Puigdemont, en Alemania, registran enfrentamientos entre los manifestantes y los Mossos.

La mayor tensión se ha producido en el cruce de las calles València y Llúria en Barcelona, donde los Mossos han desplegado un cordón para evitar que la movilización alcance la Delegación del Gobierno. Varios manifestantes han empujado un contenedor hacia el cordón y los agentes han respondido con varios golpes de porra.

Los agentes han tenido que blindar las calles adyacentes a la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han llamado a una concentración, que ha comenzado a las cuatro de la tarde.

Según informa Efe, agentes de la unidad antidisturbios de los Mossos d’Esquadra han cortado la circulación en las calles adyacentes a la sede en Barcelona de la Delegación del Gobierno, situada en la confluencia de las calles Mallorca y Bruc, para impedir el acceso de manifestantes junto al edificio.

Algunos manifestantes han lanzando huevos, latas, algún bote de humo y pintura amarilla contra los agentes antidisturbios. Además, los participantes en la protesta han llegado a zarandear algún contenedor de basuras para intentar lanzarlo contra los agentes de los Mossos, informa Efe.

Los manifestantes lanzan consignas a favor de la huelga general y a favor de la libertad de “los presos políticos”.

Los Mossos d’Esquadra han informado a través de las redes sociales que no está permitido el acceso a las proximidades de la delegación del Gobierno y recuerdan a los que están allí que deben seguir las indicaciones policiales.

Per motius de seguretat no es permet l’accés a les immediacions de la delegació del Govern espanyol a BCN més enllà de la línia marcada pel dispositiu de seguretat. Si sou a la zona, us demanem que seguiu les indicacions policials

— Mossos (@mossos) March 25, 2018