Asociación Clara Campoamor: “El PSOE apoyó cumplir las penas en 1995, ahora hace partidismo”

Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la progresista Asociación Clara Campoamor– personada como acusación popular en varios casos de gran conmoción social-reclama a la clase política que legisle para las víctimas, y no para sus asesinos. Ruiz, que junto a los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés, ha participado en las reuniones con los representantes de los grupos parlamentarios ante la previsible derogación de la prisión permanente revisable defiende que la sociedad necesita protección ante condenados que, si salen de prisión, volverán a reincidir.

¿Por qué es necesaria la prisión permanente revisable?

El 92 fue un año tremendo en asesinatos y violaciones de niñas, con violadores con permisos o en libertad provisional. Y en 1995, nosotros ya presentamos una enmienda en la que se pedía que los beneficios penitenciarios no venían dados por los 30 años sino por la totalidad de las condenas, que las penas se cumpliesen íntegramente. El Consejo de Estado notificó al Gobierno-presidido por Felipe González- que aquello era plenamente constitucional y el Consejo General del Poder Judicial no solo lo llevó a pleno, sino que el pleno votó que era urgente y necesario. El Gobierno aceptó esa propuesta y el Congreso de los Diputados también. La iniciativa iba acompañada de dos millones de firmas. Si aquello se declaró constitucional, la prisión permanente revisable será aún más constitucional. Así que no hay disculpa posible. Ningún partido la tiene, ni puede decir que eso no es constitucional, y menos aún los que votaron aquel artículo, que fue aprobado por mayoría absoluta del Gobierno y la oposición.

¿Por qué se han empeñado los partidos en derogar esa pena?

Por intereses políticos. En 2015, el PSOE presentó un recurso al Tribunal Constitucional para que sea pronuncie sobre esto. Así que lo lógico es esperar a que conteste el TC, simplemente, por una cuestión de respeto a la máxima institución judicial del país.

Tengo a ocho condenados en la cárcel, acusados por la asociación y para los que estamos pidiendo la prisión permanente revisable. El asesino de Alcásser, el ‘violador del ascensor’… éste salió de prisión y el mismo día volvió a delinquir. Entonces, que alguien me explique si no es necesaria esa prisión, con un control a los 25 años. Si salen, lo van a volver a hacer. Y en algunos casos sería la cuarta vez que los ponen en la calle, a ver quién es el juez que se atreve. El ‘violador del ascensor’ violó a siete madrileñas, las secuestró, las llevó en un maletero hasta su casa, en Segovia, y después las dejó tiradas…

Los detractores dicen que la Constitución pide la reinserción del condenado…

Mienten. El artículo 25, párrafo 2, de la Constitución, dice expresamente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. Es decir, la misma Constitución está permitiendo una ley penitenciaria que no recoja la reinserción cuando se considere que existe peligro. Un juez puede considerar que un condenado volverá a delinquir, y por tanto debe cumplir la condena íntegra, por sus violaciones y asesinatos. No es verdad que todas las penas deban estar encaminadas a la reinserción. Así que la prisión permanente revisable encaja perfectamente en la Constitución, y eso es lo que va a decir el TC.

Esta pena ya existe en otros países de nuestro entorno…

Y más gorda. En Francia existe cadena perpetua. Y revisada a los 30 años no a los 25. En el caso de condenas de violadores, torturadores o delitos contra la infancia, por ejemplo, si no hay garantías de su comportamiento en libertad, los condenados son trasladados a un centro de rehabilitación y reinserción en Toulouse y tienen obligación diaria de pasar por talleres. La legislación en otros países es aún más dura.

Los críticos dicen también que se “legisla en caliente”

Eso es otra mentira. Estamos hablando de algo que ya está en el Código Penal. Los que están legislando en caliente son ellos, que han montado su chiringuito entre todos. Nosotros no pedimos una legislación distinta. No entiendo al PSOE, en qué se ha metido… Ellos son los que están haciendo partidismo en caliente. Nosotros no estamos legislando, ni en caliente ni en frío.

¿Sale muy barato asesinar en nuestro país?

Antes del Código Penal del 95 sí. Por ejemplo, el ‘violador del ascensor’ llegó a cumplir únicamente cinco años por muchas violaciones. Y yo me pregunto: ‘¿Qué conciencia tendrá ahora quien lo puso en libertad?’. Porque después de su decisión, mató a dos niñas y violó a 65. Que se sepa. Las dos niñas a las que mató su padre con una motosierra, en Galicia. Esas niñas no valen nada para la clase política. ¿Para qué están? ¿Para representar a esa bestia o a toda la sociedad española? ¿Para legislar para las víctimas o para los asesinos?