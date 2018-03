No se ha hablado de otro tema en las últimas semanas. El feminismo y la huelga convocada hoy 8M han ocupado la agenda política y mediática de los últimos días. Un manifiesto polémico y unas consignas que no gustan a todas han provocado reacciones por parte de todas las que no se sienten reflejadas en un modelo único de pensamiento que no busca la igualdad sino el enfrentamiento entre sexos.

OKDIARIO ha querido hablar en el Día Internacional de la Mujer con tres mujeres líderes y pioneras en su campo que no comparten la visión victimista que algunos sectores pretenden vender en el desarrollo profesional.

Las tres lanzan un mensaje positivo y muy realista desde su experiencia con el conocimiento que el día a día y su contacto con el mundo laboral real les brindan. Tres voces autorizadas que creen que las mujeres en España pueden ser lo que quieran ser y llegar donde se propongan.

Toda una declaración de intenciones de la Comandante Eva Gil (1ª mujer en el cuerpo de rescate de la Guardia Civil), Irene Villa (periodista, escritora y atleta paralímpica) y Sara Gómez (ingeniera y responsable de mujer e ingeniería de la Real Academia de Ingeniería).