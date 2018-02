Pablo Iglesias sale en defensa de su ‘portavoza’ y tuiteros y tuiteras lo revientan

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido en defensa de su “portavoza” en el Congreso, Irene Montero, después de haber pervertido el idioma español y de utilizar un término gramaticalmente incorrecto: “portavozas”. La operación rescate no le ha salido bien al dirigente podemita: un aluvión de zascas le han respondido en las redes sociales.

“Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo”, ha afirmado Iglesias en su perfil de Twitter para tratar de defender a su compañera de partido.

Dice la RAE a proposito de la palabra “fácil”: “Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales” Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo #portavoza — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 8 de febrero de 2018

Los tuiteros y tuiteras han salido en avalancha a responderle. “Pablo Iglesios” o “todavía no me he leído la parte en la que Marx elimina el género neutro del castellano” son algunas contestaciones que ha recibido Iglesias tras su tuit.

Iglesias intentaba justificar a su compañera “portavoza” recurriendo a la quinta acepción que la RAE atribuye al vocablo ‘fácil’, que señala textualmente: “Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales”.

La RAE zanja el debate

La institución que vela por el uso correcto del idioma ha explicado en Twitter que “el sustantivo «portavoz» es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino”. La RAE añade que “el género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: «el portavoz español» / «la portavoz española»”.

“La azotaría hasta que sangrase”

La reacción de Iglesias de sumarse al movimiento feminista con motivo del “portavoza” de Montero dista mucho con la actitud que mantiene en privado. “La azotaría hasta que sangrase…”, afirmó en un chat interno de Telegram con otros miembros del partido, en alusión a la periodista Mariló Montero.