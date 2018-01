El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado este miércoles lo conseguido por su partido en sus cuatro años de existencia y ha mostrado su confianza en que la formación morada “va a seguir cumpliendo años y cada vez los va a cumplir mejor”, incluso llegando al Gobierno.

Con estas palabras Echenique, en una entrevista con Efe, ha vaticinado un largo futuro a su formación política pese a los malos augurios de las ultimas encuestas y el desgaste que les ha podido suponer su mal resultado en las elecciones catalanas.

Su mismo sucesor al frente de Podemos Aragón, Nacho Escartín, dio la razón hace pocas fechas al líder de IU, Alberto Garzón, en su alarma ante el “preocupante desgaste” de Podemos. Escartín admitió que los portavoces estatales de su partido han sufrido cierto “desgaste” tras el “tremendo frenesí” que se ha vivido en los últimos dos años”.

Cuando se cumplen justo cuatro años del 17 de enero de 2014, día en el que Podemos se presentó como proyecto político en un pequeño teatro del barrio madrileño de Lavapiés, Echenique ha considerado que la enseñanza fundamental que saca de ese recorrido es que “sí se puede”: que lo que han conseguido “no era obvio” y que han demostrado que “se podía hacer”.

Y se muestra convencido de que a Podemos le va a ir bien en el futuro, va a llegar al Gobierno de la nación y tendrá incluso “mejor salud” que ahora.

“Yo tengo esa confianza de que Podemos va a seguir cumpliendo años y cada vez los va a cumplir mejor y creo que vamos a llegar a gobernar, porque yo no me he metido a esto para que le vaya bien a Podemos, me he metido a esto para que tengamos un país mejor, y creo que las potencialidades están”, ha dicho Echenique.

El secretario de Organización de Podemos defiende que España cuenta con “gente superpreparada, muchísimo más decente” que quienes “están gobernando” y que si “todo eso” se pone a trabajar con “eficacia y honestidad” le puede “ir muy bien en el futuro” al país.

“Gente corriente” de la Universidad

Echenique ha recordado que cuando se presentaron en 2014 a las elecciones europeas un grupo de “gente corriente” de la sociedad civil y de la universidad, que nunca había participado en política, defendían que podían ser mejores gobernantes que quienes llevaban en las instituciones 40 años, pero eso “había que comprobarlo”.

“Creíamos que era verdad, pero no lo habíamos comprobado. Pues lo hemos comprobado”, ha sostenido reivindicando la gestión en los principales ayuntamientos del país, como Madrid y Barcelona, donde subraya que gobiernan “con honestidad, sin robar, sin dar contratos públicos a nuestros amigos, sin pedir créditos bancarios, sin financiar ilegalmente nuestro partido”.

Todos eso, según Echenique, ha servido para demostrar que “cuando hay una voluntad ciudadana” de que haya un cambio político, “la gente corriente puede dar un paso adelante” y puede hacer “una labor mejor” que los partidos que “llevan mucho más tiempo” gobernando.

Ése es el aprendizaje que se lleva de estos cuatro años en los que la formación morada ha vivido también momentos de tensión interna, de los que deben aprender, según Echenique, a no llevar sus debates internos a los medios de comunicación.

De cara al futuro, el secretario de Organización se ha mostrado optimista y convencido de que tras las elecciones municipales y autonómicas, Podemos gobernará en “más sitios”. “Y yo espero que también en el Gobierno del Estado”, ha confesado.

En su opinión, una de las “claves” que distingue a Podemos del resto de fuerzas políticas es que confía en “la inteligencia del pueblo” mientras otros “toman a su pueblo por idiota”.

“Yo lo tengo muy claro: España es el país del 15-M, el país que ha acogido muchísimos inmigrantes de manera mucho más fraternal que otros países, es el país en el que había sanidad universal, donde hay matrimonio gay…”, ha enumerado.

Ahora mismo, en opinión de Echenique, “tenemos un lastre en el Gobierno, una piedra en el cuello que no nos deja nadar”.

“Y es una vergüenza que haya fuerzas políticas que se llaman a sí mismas regeneradoras que estén sosteniendo aquello y es muy decepcionante que el PSOE no quiera poner fin a ese gobierno”, ha resaltado.