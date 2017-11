Cotarelo, candidato de ERC: “Los españoles saben que no tienen una nación”

El histórico comunista, candidato de ERC, ideólogo de Podemos, ex profesor de Pablo Iglesias y ahora enemigo acérrimo del partido morado, Ramón Cotarelo, impartió el pasado año una conferencia sobre Historia de España en la que afirmó entre otras cosas que “la Nación española no existe”, que “los españoles saben que no tienen una nación”, o que “si Castilla ahora es un andrajo, en el siglo XV un conjunto de analfabetos”.

La ponencia, que llevaba por título “¿Qué es España?” consistió en un repaso de nuestra Historia desde los Reyes Católicos hasta las dos repúblicas españolas, pasando por el reinado de la Casa de Habsburgo o Napoleón Bonaparte, entre otros asuntos. Finalmente, Cotarelo se centró en la independencia de Cataluña, para él la ultima colonia española, a la que comparó con las colonias americanas.

Ya al principio de su discurso, Ramón Cotarelo, que cierra la lista de ERC para el 21-D, afirmaba que “la Nación española no existe. Existe una nación castellana, inflada en un Imperio“. Para el politólogo, ese Imperio, además, “ha tardado siglos en deshacerse”.

Orgullo de país

Para Cotarelo, por lo tanto, “el país tiene orgullo porque sus clases dominantes son un atajo de cretinos y ladrones. Que además no tienen la menor conciencia. Con los Austrias vinieron los flamencos. Con los Borbones vinieron los franceses y los italianos. Los españoles no pintaban una mierda con perdón”.

Cree el antiguo mentor de Pablo Iglesias que es imposible que una persona “normalmente constituida y medianamente versada en historia pueda decir que es nacionalista español”, porque eso sería ser nacionalista de “un país que no es una nación, que ha luchado contra la idea de nación ilustrada, que ha defendido el predominio de la Iglesia, la unidad del altar y la Corona”.

Critica además a los Borbones, de los que dice “no te los quitas ni con agua caliente”, en su opinión porque “la clase política española es reaccionaria”.

También tuvo unas palabras para el partido de sus pupilos: “Si a usted todo lo que se le ocurre para, como dicen los de Podemos, seducir a los catalanes, pues miren como estamos”.

No pasaría nada tras la independencia

Por último, reflexiona sobre las consecuencias que podría tener para España la independencia de Cataluña, que compara con la independencia de las colonias en América: “La Corona, y España, perdió el 40% de sus ingresos. ¿Pasó algo? No. Simplemente la gente pasó a vivir un 40% peor y a emigrar un 40% más”.

Cree también que la clase política española solo defiende los intereses los ciudadanos en Cataluña y País Vasco: “Donde se desarrolló a partir del siglo XVIII y en el XIX una clase media poderosa que participaba de estos ideales nacionales de que hay que desarrollar la industria. El resto de España no”.