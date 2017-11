Begoña Villacís: “En Ciudadanos defendemos un ideario y no un pack ideológico “.

De la abogacía a la política. Begoña Villacís ha querido acompañar a Javi Nieves y a Javier Capitán en el Maratón de entrevistas ‘35 horas de palabras‘. La secretaria de Política Municipal de Ciudadanos ha sentenciado que “el gran reto de Madrid de aquí a 10 años es reducir la contaminación y atender a los servicios públicos como el transporte”. Villacís asegura que las quejas en Madrid, desde que está el Gobierno de Podemos, ha subido más de un 30%.

La también concejala del Ayuntamiento de Madrid apuesta por las estrategias a corto plazo en lo político. “La hoja de ruta puede cambiar cada 4 años porque cambian los jefes”.

La portavoz del grupo naranja en Madrid apuesta por la comprensión en los ciudadanos —haciendo alusión al nombre de su partido—. “Hay que preguntarse por qué la gente coge el coche y no el transporte público y dar soluciones”

“Comprender situaciones de la gente. ¿Por qué la gente coge el coche? Hay que preguntar a la gente.”

“Las estrategias en lo público se tienen que pensar a corto plazo”

Respecto a las encuestas, la concejala de ciudadanos se muestra escéptica. “En Cataluña, por ejemplo, las encuestas siempre han tirado por lo bajo, hemos conseguido más votos de los previstos”. Sin dejar el tema Catalán, la madrileña ha indicado que Ciudadanos quiere que pronto se vuelva a la normalidad, al respeto político. “Que no se produzca el uso partidista de medios públicos que son de todos como TV3, que no se utilice la bandera Española para dividir. Me parece terrible las separaciones entre los que apoyan y no el independentismo en las familias”.

En cuanto a los políticos independentistas, Villacís los ha calificado de “destructivos”. “Ciudadanos ha demostrado ser coherente ante situación catalana. Nosotros conocemos muy bien lo que está pasando allí: nosotros decíamos que esto iba a ocurrir y ha ocurrido. De cara al futuro, soy optimista”, ha indicado la secretaria de política municipal madrileña.

La solución que propone Villacís es el compromiso común de las fuerzas políticas y que los dirigentes políticos escuchen a sus votantes. “En Ciudadanos defendemos un ideario y no un pack ideológico. Ciudadanos quiere sociedades despiertas”.