Maza pedirá prisión para Puigdemont y los consellers huidos si no vuelven de Bélgica

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, pedirá el ingreso en prisión de Puigdemont si no regresa de Bélgica. Tras presentar este lunes las querella por rebelión, sedición y otros delitos contra el expresident de la Generalitat, el Govern y el Parlament, la Fiscalía ha pedido que se curse urgentemente la comparecencia de los querellados. De no acudir el día fijado, que podría ser este viernes o la semana que viene, Maza pediría el ingreso en prisión de todos los que no comparezcan.

Prácticamente al mismo tiempo que se conocía el paso dado por la Fiscalía, saltaba la sorpresa al desvelarse el viaje semiclandestino de Puigdemont y cinco exconsellers de la Generalitat a Bélgica. Los querellados, que atravesaron la frontera en coche hasta Marsella para luego coger un avión a Bruselas, estudian la posibilidad de pedir asilo político en Bélgica.

La incógnita, según ha anunciado este lunes Oriol Junqueras, se resolverá hoy martes. Puigdemont comparecerá para explicar ‘el trabajo’ que ha ido a realizar a la capital europea con su séquito. Todo apunta a dos objetivos: pedir asilo en Bélgica y convertir el monumental embrollo en una causa internacional, metiendo de paso en un lío diplomático a los dos países.

Para ello, el presidente de la Generalitat, cesado fulminantemente por Mariano Rajoy junto a todo su Govern tras proclamar el Parlament la ‘república catalana’, cuenta ya con el asesoramiento de un abogado especializado en materia de extradiciones. Paul Beckaert es un viejo conocido de la Justicia española puesto que lleva 30 años representando a etarras en los procesos de extradición a España.

Maza está dispuesto a no dejar que esto se convierta en un vodevil, si no lo es ya, y si finalmente Puigdemont y sus exconsellers no se presentan una vez citados el Fiscal General del Estado cursaría inmediatamente la orden de detención de los seis. Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Fiscalía pedirá al juez el ingreso en prisión de Puigdemont, Oriol Junqueras, los consellers del Govern destituidos y los miembros de la Mesa del Parlament (salvo los representantes del PSC y C’s). La orden se podría cursar de manera inmediata esta semana o la próxima.

La huída hacia Bélgica de Puigdemont y parte de su Govern destituido ha sido toda una sorpresa, incluso en fuentes jurídicas y del Ministerio del Interior se justifica al no haberse adoptado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o la prohibición de salir del país. Esto supone un inconveniente porque si, finalmente, Puigdemont pide asilo en Bélgica y se le concede las causas judiciales contra él darían un giro al tener que solicitar España la extradición del expresident.

Cabe otra posibilidad, y es que Puigdemont, acompañado o en solitario, decida poner tierra de por medio con la Justicia española y ‘salte’ de Bruselas a algún país que le pueda dar cobijo y cuyas relaciones con España no sean las idóneas para vislumbrar una posible extradición.