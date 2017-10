Tensión entre el abogado de Pablo Crespo y el juez de la trama Gürtel: en la causa se ha “pateado” al PP

El abogado defensor del exsecretario de Organización del PP de Galicia y ‘número dos’ de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha denunciado este lunes ante el tribunal que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que en este procedimiento se ha “perseguido” y “pateado” al PP.

“Aquí se ha perseguido esencialmente al PP y se le ha dado patadas al PP todas las que la oposición ha querido y ha podido”, ha asegurado el abogado Miguel Durán, que ha sido interrumpido por presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado: “Yo señor letrado le ruego que no continúe por ese camino porque si no le voy a tener que interrumpir“.

El abogado de Crespo, que ha pedido la libre absolución para su cliente –que se enfrenta a 85 años y medio de prisión– ha hecho alusión a la formación política, acusada como partícipe a título lucrativo por las actividades delictivas presuntamente cometidas por los exalcaldes ‘populares’ de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

Durante la exposición de conclusiones finales, Durán ha recalcado que los acusados de la Gürtel, entre ellos su cliente, han soportado la “pena de banquillo”. Asimismo, ha reprochado al magistrado Hurtado de utilizar la palabra “trama” para denominar las actividades lideradas por Francisco Correa: “Tendría que haber cuidado mucho la utilización de este tipo de calificativos”, ha afirmado el abogado.

También ha apuntado que fue la Justicia quién “filtró” que Crespo era “el segundo de a bordo de la trama Gürtel” y así se “ha mantenido”. “Aquí vamos a tener juicio de Gürtel hasta el juicio final y no sabemos cuando va a ser esto“, ha añadido el abogado, al mismo tiempo que ha opinado que hubiese sido más conveniente tanto para la Administración de Justicia como para el “erario público” que este macroproceso “no se hubiese troceado en la forma que se ha hecho”.

En cuanto a las grabaciones que destaparon la trama Gürtel, aportadas por el denunciante de la causa, el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, ha insistido en que no son válidas ya que él mismo “ha reconocido que en el cúmulo de horas se le coló alguna de la que a él no le beneficiaba”.

Actitud colaboradora

Por su parte, el abogado del ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa –para el que Anticorrupción pide 125 años y un mes de cárcel–, ha coincidido con Crespo en que Peñas no ha confesado “ni un sólo hecho” y ha afirmado que los audios aportados están manipuladas porque “eliminó las partes que le pueden ser perjudiciales”.

Ha recalcado su actitud colaboradora con la justicia al haber reconocido los hechos, que “no los delitos”, y ha asegurado que esta posición es la que va a mantener en el resto de piezas sobre la red corrupta que quedan aún por juzgar. El letrado Juan Carlos Navarro, durante la exposición de sus conclusiones finales, ha pedido que esta circunstancia se tenga en cuenta a la hora de imponer la pena, al igual que el hecho de que se esté juzgando unos hechos que tuvieron lugar alrededor de hace 15 años.

En este sentido, se ha acogido al informe “interesante” del abogado del Estado Edmundo Bal en el que sostiene que hay varias “figuras (delitos) que sancionan un mismo hecho”, incluso en distintas “zonas geográficas”, en referencia a que esta pieza analiza las actividades de las empresas de Correa en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León y en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y de la capital de España.

El defensor del líder de la Gürtel ha hecho hincapié en que era un gran empresario ya en los años 80 y que sus empresas, dedicadas a distintos ámbitos de la comunicación, estuvieron presentes en la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992; o que fue “pionero” en implantar las Oficinas de Atención al Ciudadano y que por ello no podía competir contra otras mercantiles en los procesos de adjudicación.

Es más, en cuanto al delito de asociación ilícita, ha defendido que de toda la actividad que se está juzgando su cliente sólo tenía la responsabilidad de un “0,5 o un 1% de la que desarrollaba en el sector privado” y ha apuntado que es lógico que varias empresas del mismo grupo concursen en distintas adjudicaciones de la misma administración porque cada una de ellas está “especializada” en una materia.

Los regalos a amigos “no significan influir”

Por otra parte, ha dicho que los regalos que hizo Correa a alguno de los acusados, como los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, o al exviceconsejero de Inmigración madrileño Carlos Clemente -de quién ha recordado que vivió en Colombia al trabajar en ALAS, “una fundación de Shakira”– se correspondían a sus relaciones de amistad. “Se están confundiendo los regalos” para poder “encajarlos en el tipo delictivos de cohecho”, “no significa influir”, ha añadido Navarro.

En esta línea, ha puesto como ejemplo que decoró con globos y amenizó con payasos las fiestas de cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y de la exministra de Sanidad Ana Mato porque tenía empresas dedicadas a ello: “Si hubiese tenido una empresa de catering, le hubiese regalado la comida; o de textil, le habría regalado un traje”, ha indicado.

Esta jornada también ha sido el turno para el Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, cuya abogado ha enfatizado que, pese a que está considerado como el ‘número tres’ de la red corrupta, es “la única persona a la que no se le acusa de asociación ilícita” y ha acusado a la Fiscalía de “poner en boca” de los encausados “cosas que no han ocurrido” y que no han declarado.

Izquierdo “era un tarugo”

También, ha expuesto sus conclusiones finales la abogada del presunto contable, José Luis Izquierdo, que ha reiterado que su cliente era “un autómata, al que se le decían cosas y él las transcribía”. “Me va a permitir el insulto, pero era un tarugo“, ha concluido para justificar su último alegato de defensa.

Otras de las defensas que han informado de sus conclusiones han sido el cerebro financiero de la Gürtel, Luis de Miguel –que se defiende a sí mismo–; y la del hermano del exalcalde de Majadahonda, Jacobo Ortega.