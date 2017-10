La literatura es maravillosa: nos lleva de viaje a lugares insospechados sin necesidad de movernos del sofá. En esto los libros de ciencia-ficción son los mejores porque nos hace imaginar mundos fantásticos que no existen a nuestro alrededor. ¡E incluso nos muestran cómo sería la vida en el espacio exterior!

Así que hoy en Escaparate nos vamos a centrar en repasar algunos de los mejores libros de ciencia-ficción que se han lanzado durante este año. Obras que han cautivado a miles de lectores y que te están esperando en las estanterías de las tiendas. Así que no dejes pasar más tiempo, ¡a leer libros de ciencia-ficción!

Seis días atrás el astronauta Mark Watney se convirtió en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte. Ahora está seguro de que será el primer hombre en morir allí. La tripulación de la nave en que viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo por muerto. Pero él está vivo, y atrapado a millones de kilómetros de cualquier ser humano, sin posibilidad de enviar señales a la Tierra. De todos modos, si lograra establecer conexión, moriría mucho antes de que el rescate llegara. Sin embargo, Mark no se da por vencido. Armado con su ingenio, sus habilidades y sus conocimientos sobre botánica, se enfrentará a obstáculos aparentemente insuperables. Por suerte, el sentido del humor resultará ser su mayor fuente de fuerza. Obstinado en seguir con vida, incubará un plan absolutamente demencial para ponerse en contacto con la NASA.



Saga Amos del Tiempo Seattle, año 2187. El mariscal del tiempo William “Billy” Drake se enfrenta al suceso más extraño en la historia de la humanidad: el asesinato simultaneo de casi 100 millones de personas en todo el planeta. Sin pistas y sin sospechosos, Drake deberá resolver el enigma antes de que la Fábrica de la Realidad se vea afectada por el extraño hecho. 170 años antes, la pareja James Dacy y Marie Bell sufren un accidente de tráfico violento del que, increíblemente, salen ilesos. Sin embargo, sus vidas han cambiado para siempre, se han convertido en el detonante de una paradoja temporal que amenaza con destruir los hilos de la realidad y el tiempo. Será una carrera contra el reloj para descifrar el misterio que está cambiando el mundo tal y como lo conocen. James y Marie deberán hacer frente a los Crono-Cazadores, una banda de mercenarios enviados desde el Fin del Universo con el objetivo de acabar con la pareja. En su lucha, se cruzarán en el camino con un brillante científico que dice tener la clave para viajar en el tiempo. Pero ¿serán suficientes sus esfuerzos por salvar el orden de la realidad o, finalmente, el alterado Continuum del tiempo destruirá la vida en todo el Universo? En una historia donde cada milenio desaparece en un segundo, hasta la eternidad puede tener un fin.



Si a la oscuridad invocas, / y te aterra, tenebrosa, / suerte es que te equivocas / porque no es tan espantosa: / Una vela solo enciendas, / de todo el mundo la ahuyentas. ¿Cómo encajan unos poemas serbios con la supuesta construcción de un arma eléctrica clandestina? Algo se me escapa. Leo y releo el poema entre pequeños sorbos del whisky escocés, intentando darle sentido. Sólo se me ocurre una idea. Envío un correo electrónico a la dirección del contacto de Kiryl diciendo que mañana estaré en Belgrado. Adjunto el poema, una foto de la gran antena y firmo como K. Es un intento desesperado, lo sé, pero tampoco me quedan muchas alternativas…



¿Qué podría ocurrir si una devastadora tormenta solar golpease la Tierra? En Hesperides Co., una compañía cuya red informática ha relegado a internet a una posición residual asegurando una mayor protección de la privacidad de sus usuarios, llevan tiempo preparándose y diseñando una estrategia de actuación ante este desastre. Mientras, los gobiernos de todo el mundo viven ensimismados en un orden imperturbable que se ha basado, durante algo más de doscientos años, en la energía eléctrica. En pleno siglo XXI, donde la hibridación entre humanos y tecnología es ya una realidad palpable, Henry Ortega, heliofísico, ha establecido su propio protocolo de supervivencia para él, su familia y un reducido grupo de amigos. Henry se reafirma en su decisión cuando, sobrevenida la catástrofe, descubre que los planes de Hesperides Co. van mucho más allá de restablecer el orden mundial.



Brida, una chica con la facultad extraordinaria de escuchar las voces internas y pensamientos de las personas, comienza a detectar un comportamiento anómalo en la gente que le rodea, coincidiendo con la aparición en el mercado de un medicamento milagroso, el Revitalid Cómplex, que asegura alcanzar la felicidad a todos aquellos que lo consumen. Simultáneamente, una turba de violentos individuos comienza a apoderarse de las calles. Detrás de la fabricación de ese producto y del ejército de violentos se encuentra la figura de Ritler Ferroblue, un excéntrico multimillonario, propietario de Laboratorios Antas, del que apenas se conocen datos sobre su biografía. Brida emprenderá entonces una arriesgada aventura, una huida hacia adelante, a la que se le unirán dos compañeros de viaje, Gabriel, otro lector de mentes como ella, y Demetrio, extrabajador de los Laboratorios Antas, en un intento por dar caza al misterioso personaje en busca de respuestas definitivas a muchos de sus interrogantes. ¿Se han preguntado alguna vez qué ocurriría si estuviese prohibido sufrir, si nos proporcionasen el fármaco que otorga la felicidad?



El proyecto Conocer a Dios ha fracasado. Mallory Blake está desaparecida, quizá muerta, como el resto de la tripulación de la astronave Verbo II. Sólo el comandante Nathan Jones continúa buscando, perdido en un lugar imposible, pero de alguna manera familiar… Una visión distorsionada de su hogar, una extraña versión del planeta Tierra. Primera entrega de la visionaria serie de historias ambientadas en los enigmáticos Mundos Be. Fantasía científica dura + Delirio Pulp Destino Arrakis es un podcast de cine, literatura, cómics, ciencia y todo tipo de subcultura. La colección que lleva su nombre pretende reunir una selección de obras creadas por colaboradores y amigos cercanos del programa. Mario Liaño (Es la Hora de las Tortas) inaugura esta humilde serie de novelas con Conocer a Dios, primera parte de la saga Tierra Be.