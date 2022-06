La educación del presente para el progreso de todos

“Me enseñaron a pensar a lo grande y es un poco lo que intento transmitir a mis alumnos. Mi objetivo principal es que aprendan que al final todos tenemos las mismas oportunidades. Por eso, además, creo que hay que potenciar la educación personalizada e individualizada con el fin de hacerlos crecer y que cada uno desarrolle a su ritmo las capacidades más potentes con las que cuenta”.

Estas inspiradoras palabras son de Rocío Prieto, profesora de Ciencias en el Colegio Santo Ángel de Orense –el mismo donde ella estudió– y participante del programa EduCaixa, un programa educativo impulsado por Fundación ”la Caixa” que tiene un alto impacto en la sociedad al considerar, entre otros aspectos, que la educación es uno de los motores sociales más importantes y relevantes para garantizar la inclusión y el desarrollo sostenible de una sociedad justa.

Por ello, desde EduCaixa se promueve ir más allá del aprendizaje más clásico, el de sólo memoria y conocimientos, para dejar paso a jóvenes y niños que adquieren las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo real con pensamiento crítico y con la capacidad creativa de resolver problemas complejos, así como trabajar con equipos multidisciplinares.

Pensamiento crítico y creatividad para resolver problemas complejos

La educación, por tanto, es el eje fundamental del progreso de la sociedad y por eso, además, se trata de un concepto que está en continuo debate en todo el mundo. A finales del mes de mayo, la Fundación ”la Caixa” y la Education Endowment Foundatión (EFF) impulsaron en Barcelona elIV Congreso Internacional de Educación basada en Evidencias , un espacio de discusión internacional donde expertos exponen las prácticas educativas que mejor funcionan en las aulas, pero con una base científica tras analizar campos como la pedagogía, la sociología o la neurología, entre otros.

Parte de este trabajo, además, tiene el foco puesto en alumnos que forman parte de colectivos en riesgo de exclusión social y la brecha de rendimiento que puede que causar esta situación en el alumnado. “Creemos que la educación es la base del progreso y el desarrollo sostenible. Por eso, llevamos tantos años impulsando el aprendizaje de los alumnos, así como la formación de profesores y directores de las escuelas. Queremos ser parte activa del cambio”, comenta Elisa Durán, directora general adjunta de Fundación ”la Caixa”.

Por su parte, Becky Francis, directora de la Education Endowment Foundatión (EFF), ha asegurado que su organización tiene el foco en diferenciar entre las metodologías que funcionan en las aulas de aquellas que no funcionan, pero todo con una base científica, analítica e independiente. “Hay proliferación de prácticas educativas que no están basadas en la ciencia, por eso todo nuestro análisis lo ponemos a disposición de los profesores, para que no pierdan tiempo en hacer prueba – error y les evita caer en las modas educativas”.

La labor de EduCaixa para ser agente de cambio

EduCaixa lleva más de 10 años colaborando con los centros educativos para dotarles de multitud de recursos para hacer el aprendizaje más rico, significativo e integral. EduCaixa, concretamente, se centra en tres ejes de acción:

1.- Desarrollo competencial del alumnado

Ofrecer una gran variedad de recursos y actividades educativas, de eficiencia demostrada, orientados a favorecer el desarrollo competencial del alumnado.

2.- Desarrollo profesional de equipos directivos y docentes

​​​​​​Proporcionar e impulsar la formación continua del profesorado y los equipos directivos en metodologías y contenidos que favorezcan la transformación educativa, poniendo especial énfasis en el liderazgo para el aprendizaje del alumnado.

3.- Generación y transferencia de evidencias

​​​​​​Promover la evaluación como herramienta clave para detectar iniciativas, herramientas y modelos educativos efectivos, y transferir las evidencias de estas evaluaciones, escalables a toda la comunidad educativa, con el fin de convertirlas en la base del cambio.

77 jóvenes talentos rumbo a Silicon Valley

También los jóvenes con ideas, talento y resiliencia han sido reconocidos por los Premios The Challenge by EduCaixa 2022 y 77 premiados se van a ir en el mes de julio de viaje al centro más prestigioso de tecnología e innovación: Silicon Valley (California, EEUU). Allí conocerán de primera mano las universidades y las empresas más punteras del mundo, pero es que, además, este año contarán con la presencia del youtuber Miquel Montoro, embajador de The Challenge by EduCaixa.

Los 22 equipos ganadores de The Challenge 2022 son jóvenes talentos de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y CFGM. Todos ellos han sido seleccionados entre los 100 equipos que participaron en un Campus de Barcelona el pasado mayo, tras una primera selección realizada entre 1.252 candidaturas de 297 centros educativos de toda la Península.

Todos los participantes tenían el reto de desarrollar proyectos innovadores y responsables, enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con el propósito de aportar soluciones con impacto positivo para la sociedad. Las propuestas debían versar sobre propuestas de emprendimiento, BigData, BeCritical y Steam.

En este sentido, destacan, por ejemplo, iniciativas donde se han entrelazado el big data y la sanidad como el proyecto Blood Blod del colegio madrileño El Prado, una aplicación que informa sobre las necesidades de sangre en los hospitales y los puntos más cercanos de donación o El proyecto La España vacía, ¿una oportunidad para las renovables? del Instituto José Segrelles de la Comunidad Valenciana que invita a la inversión en energía en las zonas rurales como una forma de anclar población.

Así como el proyecto 5% del instituto Hermanos Argensola en Aragón que propone iniciativas para reclamar más medios psicológicos gratuitos en los centros educativos al alcance de los jóvenes o la iniciativa OnEarth, un proyecto del colegio Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona que nos pone ante el espejo mostrándonos cómo estará el planeta en 3018.

Conoce estos proyectos y el resto de premiados que se irán a EEUU este verano en los Premios The Challenge by EduCaixa 2022 de Fundación ”la Caixa” aquí.