Cómo se escribe girar o jirar

Saber si se escribe girar o jirar una duda ortográfica que podemos tener. Estas dos palabras se escriben de distinta manera, aunque se pronuncian igual. Para poder entender la importancia de una ‘g’ o una ‘j’ debemos tener en cuenta el significado de estas palabras. No tener clara la letra por la que empiezan nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo una de estas palabras es correcta.

La forma correcta es girar, escrita con g.

Qué significa girar

El significado más habitual y que más utilizamos está referido a dar vueltas alrededor de un eje o punto determinado.

Por ejemplo:

La Tierra gira alrededor del Sol.

Las ruedas comenzaron a girar lentamente.

El ventilador sigue girando.

También puede utilizarse de forma figurada para expresar que algo cambia de rumbo o se orienta hacia otro asunto.

Es frecuente escuchar expresiones como:

La conversación giró hacia temas políticos.

El debate gira en torno a la educación.

En el ámbito económico y financiero, girar posee además significados específicos relacionados con la emisión de pagos, transferencias o documentos mercantiles.

Acepciones

Este verbo en forma no personal tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Mover una figura o un objeto alrededor de un punto o de un eje. Tienes que girar la silla o no podrás trabajar cómodamente.

Enviar dinero por giro postal, telegráfico, etc. Me giraron el dinero desde España para poder ir al médico.

Expedir libranzas, talones, letras de cambio u otras órdenes de pago. Giraron la letra de la casa antes de tiempo.

Dicho de una cosa: Dar vueltas sobre un eje o en torno a un punto. El coche empezó a girar en esa curva.

Dicho de una conversación, de un negocio o de algo similar: Desarrollarse en torno a un tema dado. La conversación giraba en base a un tema muy complicado.

Desviarse o cambiar con respecto a la dirección inicial. Al final de la calle gira a la derecha.

Hacer las operaciones mercantiles de una empresa. Giraron la actividad de la empresa.

Por qué algunas personas escriben «jirar»

La explicación tiene mucho que ver con la pronunciación. En español, la letra g puede sonar de maneras diferentes según la vocal que la acompañe. Cuando aparece delante de e o i, produce un sonido muy parecido al de la letra j.

Eso ocurre en palabras como:

Girar

Girasol

Ginebra

Gigante

Al pronunciarlas, el sonido inicial recuerda claramente al de palabras escritas con j, como jirafa, jefe o jamón.

Precisamente ahí nace la confusión. El problema es que la ortografía española no se basa únicamente en la pronunciación. Muchas palabras mantienen una grafía determinada por razones históricas y etimológicas. Por ese motivo, aunque girar y una hipotética forma jirar sonarían prácticamente igual en la mayoría de los países hispanohablantes, solo una de ellas es correcta.

Cómo recordar que se escribe girar

Existe un truco sencillo.

Si piensas en palabras relacionadas con la misma familia léxica, verás que todas se escriben con g: giro, giratorio, giradiscos, girasol. Ninguna de estas palabras utiliza la letra j.

Cuando una palabra pertenece a una familia léxica concreta, suele conservar la misma raíz ortográfica. Por eso resulta más fácil recordar que girar también debe escribirse con g.

Otra forma práctica de evitar el error consiste en asociar la palabra con el sustantivo giro, que la mayoría de personas escribe correctamente sin dudar.

Ejemplos correctos de uso

Ver la palabra en contexto ayuda mucho a fijar la ortografía. Algunas oraciones correctas serían:

El coche giró a la derecha en la siguiente calle.

Debes girar la llave para abrir la puerta.

El molino continúa girando gracias al viento.

Toda la reunión giró alrededor de un único problema.

El bailarín comenzó a girar sobre sí mismo.

En todos los casos, la escritura correcta es con g.

¿Qué dice la RAE sobre girar?

El verbo girar está recogido en el Diccionario de la lengua española con varios significados relacionados con el movimiento. La palabra o supuesto verbo jirar no se recoge por la RAE como palabra válida.

Desde el punto de vista normativo, no existe ninguna duda: la única escritura correcta es girar.

Girar o jirar: cuál debes usar

Siempre que necesites expresar la idea de dar vueltas, cambiar de dirección o referirte a alguno de los significados reconocidos por este verbo, debes escribir girar con g. La forma jirar es incorrecta y se considera un error ortográfico.

De esta manera sabremos perfectamente escribir girar con ‘g’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.