Aprender inglés ¿Cómo se dice hermano en inglés?

Cuando estudiamos un nuevo idioma, es común enfrentarnos a la tarea de aprender nuevas palabras y expresiones. Una de las palabras más básicas y esenciales en cualquier idioma es «hermano». Si estás aprendiendo inglés y te has preguntado cómo se dice «hermano» en este idioma, estás en el lugar correcto. En este artículo, te explicaremos las diferentes formas en que puedes referirte a tu hermano en inglés, dependiendo de la relación familiar y el contexto.

El término básico

La palabra más común para referirse a un hermano en inglés es «brother». Esta es la traducción directa de «hermano» y se utiliza para referirse a un hermano biológico o adoptivo. Por ejemplo, si quieres decir «Mi hermano es mayor que yo» en inglés, dirías «My brother is older than me». La palabra «brother» se puede utilizar tanto en contextos formales como informales, y es entendida en todos los países de habla inglesa.

Si queremos especificar el género del hermano, podemos utilizar las palabras «brother» para un hermano hombre y «sister» para una hermana mujer. Por ejemplo, «Tengo un hermano y una hermana» se traduciría como «I have a brother and a sister» en inglés. Estas palabras también se pueden utilizar para referirse a hermanos de diferentes padres o de diferentes madres, ya que «brother» y «sister» se basan en la relación familiar y no en la sangre.

Otras variaciones

Otra forma de referirse a un hermano en inglés es utilizando la palabra «sibling». Esta palabra es un término más general que se utiliza para referirse tanto a hermanos como a hermanas. Por ejemplo, si quieres decir «Tengo dos hermanos» en inglés, puedes decir «I have two siblings». «Sibling» se utiliza especialmente cuando quieres referirte a todos tus hermanos en general, sin especificar el género.

Además de estas palabras básicas, existen algunas expresiones o términos más específicos que puedes utilizar según el contexto. Por ejemplo, si quieres referirte a un hermano mayor, puedes utilizar la expresión «older brother» o «big brother». Por otro lado, si quieres referirte a un hermano menor, puedes utilizar las expresiones «younger brother» o «little brother». Estas expresiones añaden más información sobre la edad y la relación entre los hermanos.

En algunos países de habla inglesa, como Estados Unidos, también es común utilizar términos coloquiales o informales para referirse a un hermano. Por ejemplo, en lugar de decir «brother», se utiliza la palabra «bro» o «buddy». Estas palabras son más informales y se utilizan en contextos familiares o entre amigos cercanos. Por ejemplo, «Mi hermano es mi mejor amigo» se traduciría como «My bro is my best friend».

Etimología

Este término se origina en la palabra latina “germanus” (hermano) carnal, compuesto por “germen” que quiere decir germen o brote. De acuerdo a los diccionarios españoles la clasificación de “hermano” es: gramaticalmente sustantivo femenino y masculino. Este vocablo se refiere a una persona o animal que es nacido del mismo padre o madre y que tienen algo en común con ellos. Que está unido por otro por motivos espirituales, ideológicos o morales. Que vive en una congregación religiosa o que es correspondiente a ella. Persona admitida en una comunidad religiosa e intervenir ciertos privilegios. Individuo de una cofradía u organización.

Como se dice hermano en inglés y algunas frases

La palabra hermano en inglés se dice brother. Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

Any of these men might be working with my brother. - Cualquiera de esos hombres podría estar trabajando con mi hermano.

Save a good bottle of that bourbon for me, brother .- Guarda una buena botella de ese bourbon para mí, hermano.

His brother Serbest was born in 1971 and has 6 children.- Su hermano Serbest nació en 1971 y tiene 6 hijos.

Your brother congratulated me on something that was between us.- Tu hermano me felicitó por algo que era entre nosotros.

I consider my brother as my best friend. – Considero a mi hermano como mi mejor amigo.

My older brother became a doctor when I was starting college. -Mi hermano mayor se convirtió en médico cuando yo comenzaba la universidad.

Candela's brother shared with us the video of his last trip. -El hermano de Candela compartió con nosotros el video de su último viaje.

Pedro is my father's younger brother. -Pedro es el hermano menor de mi padre.

When Ana’s brother arrived, most of the guests had already left. – Cuando llegó el hermano de Ana, la mayoría de los invitados ya se habían ido.

El uso del plural

La palabra hermano en plural o hermanos, se dice brothers. Puedes ver a continuación algunos ejemplos en lengua inglesa.

The three brothers are doctors and inhabitants of Orion.- Los tres hermanos son médicos y habitantes de Orion.

He and his two brothers were murdered in the Holocaust.- Él y sus dos hermanos fueron asesinados en el Holocausto.

The two brothers stayed to live forever in the town in which they were born. -Los dos hermanos se quedaron a vivir para siempre en el pueblo en el que nacieron.

The fable of the three brothers had a happy ending. -La fábula de los tres hermanos tuvo un final feliz.

The two brothers stood up excited when they heard their father's wise words.

All the brothers were there and no one spoke. -Todos los hermanos estaban ahí y nadie hablaba.

The brothers received the inheritance from their grandparents. -Los hermanos recibieron la herencia de sus abuelos.

¿Cómo se dice hermano en otros idiomas?

Si quieres aprender aún más, te mostraremos a continuación cómo puedes decir la palabra hermano en otros idiomas del mundo.

Holandés broer

Francés frère

Italiano fratello

Checo bratr

Gallego irmán

Irlandés deartháir

Noruego bror

Polaco brat

Portugués irmão

Rumano frate

Sueco bror