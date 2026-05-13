Ya ha entrado en vigor: la ayuda de 350 euros al mes para trabajadores con hijos se incrementa un 25% cumpliendo sólo un requisito

Miles de familias trabajadoras pueden acceder a una ayuda mensual de hasta 350 euros que está destinada a casas con hijos a su cargo y que quieran acogerse a una excedencia para su cuidado. Además, esta ayuda se puede incrementar en un 25% hasta alcanzar los 537,5 euros al mes si se cumple con la situación familiar de vulnerabilidad económica.

La prestación está pensada para trabajadores que tienen hijos menores y que acrediten unos determinados niveles de ingresos y con residencia habitual en La Rioja, que es donde se da la ayuda. El objetivo principal de esta medida es ayudar a aquellas familias que, aunque estén trabajando, encuentran dificultades para asumir los gastos del hogar, alimentación y crianza.

El incremento del 25% se aplica especialmente en casos de familias monoparentales, casas en las que haya personas dependientes o situaciones de vulnerabilidad social y que necesiten una excedencia para cuidar de algún niño. De este modo, la ayuda puede pasar de 350 euros a 437,5 euros mensuales.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Entre los requisitos aparece tener a menores a su cargo, acreditar que se está trabajando y no superar determinados límites de renta. También se exige estar empadronado en España y vivir en La Rioja, que es la comunidad autónoma en donde se da la ayuda. Esto está destinado a aquellos padres que tengan que pedirse una excedencia para cuidar de sus hijos.

El hecho de tener reconocida una discapacidad, dependencia o violencia de género permite acceder a ayudas mucho mayores. Los servicios sociales de La Rioja serán los encargados de valorar cada solicitud.

¿Cómo solicitar la ayuda?

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de La Rioja o mediante los servicios sociales. En la mayoría de los casos será necesario aportar documentación económica, el libro de familia, certificado de empadronamiento y el contrato laboral.

Los expertos recomiendan revisar de forma cuidadosa cada solicitud para evitar errores. Lo que sí que está claro es que las ayudas de las instituciones públicas a las familias se han convertido en una de las principales herramientas para frenar los problemas económicos en los hogares españoles.