Sigue habiendo más de un millón de menores en España que dependen de la ayuda del Ingreso Mínimo Vital cada mes para no caer en la pobreza severa. En concreto, el Ingreso Mínimo Vital ya alcanza 846.454 hogares, en los que residen 1.052.837 menores, que suponen el 41% del total de personas beneficiarias de esta ayuda.

Además, siete de cada diez hogares con prestación tienen menores y casi 142.000 hogares monoparentales continúan en situación de vulnerabilidad estructural, lo que sugiere que el IMV no está resolviendo el problema de fondo sino cronificando la dependencia de subsidios.

Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital ya cuesta 500 millones de euros al mes al Estado, mientras más de un millón de menores siguen atrapados en hogares dependientes de ayudas. Según indica el Ministerio de Inclusión en su última comunicación, «la cuantía media de la prestación es de 540,6 euros mensuales por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 497,2 millones de euros.

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en abril a 846.454 hogares, en 581.054 de los cuales conviven menores. La prestación protege a 2.583.014 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Así, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuentan con menores a cargo (570.548 hogares, casi el 70% del total), lo que evidencia los altos niveles de pobreza infantil en España.

De esta forma, en abril de 2026, había 126.911 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 17,7%, un porcentaje similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 17,7% (388.428) desde el mismo mes del año anterior.

Además, tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En abril, el 68% de los titulares (575.589) y el 53,4% de los beneficiarios (1.379.839) son mujeres.

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