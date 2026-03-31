Wall Street sube tras el anuncio de Trump de que busca poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho de Ormuz

Wall Street ha subido tras el anuncio de Donald Trump de que busca poner fin a la guerra contra los ayatolás de Irán sin reabrir el estrecho de Ormuz. Las acciones estadounidenses han repuntado este martes después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump comunicara a los funcionarios de su administración que estaría dispuesto a poner fin a la guerra contra los ayatolás de la dictadura de Irán sin la reapertura total del estrecho de Ormuz, y declarara que la guerra no durará «mucho más».

El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average subieron un 1,4% y un 1,1%, respectivamente, moderando ligeramente las fuertes ganancias registradas al inicio de la sesión. El Nasdaq Composite, con mayor exposición al sector tecnológico, avanzó un 1,8%.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha comunicado a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar estadounidense contra la dictadura de los ayatolás de Irán incluso si el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, según han informado funcionarios del gobierno, lo que probablemente extendería el control de los ayatolás sobre la vía marítima y dejaría para más adelante una compleja operación para reabrirla.

En los últimos días, Trump y sus asesores evaluaron que una misión para abrir el estrecho prolongaría el conflicto más allá de su plazo previsto de cuatro a seis semanas. Decidió que Estados Unidos debería alcanzar sus objetivos principales: debilitar la armada iraní y su arsenal de misiles, y reducir las hostilidades actuales, al tiempo que presiona diplomáticamente a Teherán para que reanude el libre flujo comercial. Si esto fracasa, Washington presionaría a sus aliados en Europa y el Golfo para que lideren la reapertura del estrecho, indicaron los funcionarios. También existen opciones militares que el presidente podría considerar, pero no son su prioridad inmediata.

El martes por la mañana, Trump instó a otros países a lanzar su propia operación para arrebatarle el control del estrecho a Irán, culpando a países como Reino Unido por no unirse a la misión estadounidense-israelí contra la dictadura de los ayatolás. Trump ha declarado en redes sociales sobre los europeos ante su negativa a ayudar a Estados Unidos a mantener la seguridad del paso estratégico: «Que vayan a Ormuz a buscar su propio petróleo».

¿Por qué importa el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico vital para el comercio marítimo. Una interrupción sostenida del tráfico en el estrecho, incluso sin un cierre total, es una maniobra táctica de los ayatolás de Irán, que son inferiores militarmente a Estados Unidos e Israel. Entre la estrategia de los ayatolás, se encuentra una guerra en cinco frentes con el objetivo de que Europa y Asia presiones a Washington para terminar la guerra: atacar la industria del petróleo, la del gas, el estrecho de Ormuz, los centros de datos del golfo Pérsico y la infraestructura civil del golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. Es uno de los activos estratégicos más importantes para el comercio mundial y la economía global. En circunstancias normales, aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial transita por él, junto con importantes volúmenes de gas natural, fertilizantes y otros productos. Sirve sobre todo a los mercados asiáticos.

Esta dependencia convierte al estrecho en un punto estratégico clave y, por lo tanto, altamente vulnerable; incluso una interrupción parcial produce efectos inmediatos en los precios de la energía, los seguros marítimos y las cadenas de suministro.

Los ayatolás de Irán han explotado esta dependencia y su control geográfico sobre el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo en un intento por convertir el desgaste militar en un logro estratégico en el ámbito internacional.