“Los enemigos mortales del especulador son: la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza”, Jesse Lauriston Livermore.

Lo que nos diferencia al 1% del 99% restante, es sin duda la capacidad de sacrificio, perseverancia y tenacidad de las personas exitosas, aparte de esa chispa de suerte necesaria para haber descubierto nuestro maravilloso talento innato. Evidentemente, para llegar al clímax del anhelado, respetado e infinidad de veces envidiado éxito de unos pocos, debes amar lo que haces y por descontado sentir una motivación especial para hacer frente al desafío de los retos.

Pocas son las personas que disfrutan con la adversidad, puesto que se necesita una capacidad mental que va más allá del intelecto, tal vez forma parte de esa dualidad entre inteligencia y astucia que convierte más fácilmente en exitosa a una persona voluntariosa, que a una curtida intelectualmente.

El talento es elemental y se puede entrenar, pero el carácter forma parte ineludible de cada uno de nosotros, algo que se refleja bajo la genuinidad y que marca en parte nuestras decisiones y de facto, ¡nuestras vidas! Puntos de inflexión como el de ayer, que nos regaló acontecer un evento único e histórico para el deporte mundial de la mano del deportista más exitoso y admirado de este país: ¡Rafael Nadal! Un genio que ha logrado con una casta inigualable ser el más grande de todos los tiempos en su campo. Y lo ha hecho siendo fiel al reflejo de su carrera, volviendo otra vez y de manera épica cuando parecía estar acabado. Rafa es sin duda historia viva del deporte, leyenda para el resto de la historia y un ejemplo de superación del que todos deberíamos aprender, no dejando nunca que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños.

Al fin y al cabo, un héroe no es más valiente que cualquier otra persona, solamente es valiente cinco minutos más, y no me equivocaría al sugerirle a Mr. Powell que aprendiera de nuestro Rafa un poquito, un Jerome que ¡ojo! lejos de arrugarse al chantaje de Mr. Market sorprendía esta semana con un mensaje duro y firme en contra de la inflación y decidido a normalizar la política monetaria mediante el tapering, la subida gradual de los tipos de interés y la reducción de su balance.

La respuesta del mercado no se hizo esperar, y con una vuelta en un día de un -4% dejó los soportes al filo de un precipicio, que al cierre de este pasado viernes ha logrado revitalizar las bolsas. Y es que el soporte técnico que les exponía la semana pasada ha conseguido salvar la primera bola de set en contra de los alcistas.

Sin embargo, si bien es cierto que la semana bursátil ha servido para comprender que los alcistas tratarán de retomar las subidas en el corto plazo, el trasfondo del mercado sigue igual mis queridos lectores, con un proceso amplio de distribución y bajo un movimiento de mercado que vamos a categorizar como rebote técnico siempre y cuando no veamos al NASDAQ100 cotizar por encima de los 15.750 puntos, nivel que marcaría la vuelta al rango y la posibilidad de que el ajuste del mercado se complete con un proceso lateral de larga duración, similar al que ya vivimos en 2015 y en 2018.

Dicho todo lo cual, la realidad aplastante del actual mercado es que este primer envite bajista ha dejado cosas más que interesantes bajo mi punto de vista a nivel operativo, puesto que compañías como NVIDIA o Accenture nos han brindado caídas de alrededor de un -40%, con ajustes técnicos muy apetecibles para las Microsoft, Google y Facebook de turno y una Tesla que al fin logra una peligrosa figura de vuelta, que debemos controlar sí o sí durante las próximas semanas.

El horno bursátil no está para bollos señoras y señores, y seguir al amparo de la liquidez es el mal menor a día de hoy. Como Traders, las propuestas que nos deja un mercado en corrección no quedan en exclusivo para las tecnológicas, puesto que compañías como la china Alibaba o las de un sector tan interesante como el de la energía solar, han perdido un 70% de su capitalización en los últimos meses, algo que sin duda nos está empezando a brindar importantes oportunidades de valor, si sus cotizaciones logran romper la tendencia bajista en la que cotizan a día de hoy.

En Blackbird Bank somos más que muy conscientes de una máxima bursátil, y es que en el Trading cuando no te defiende el valor, lo hace el precio. Y cuando el mercado está caro y el precio deja de darnos el calor de la tendencia, lo mejor es quedarse al margen. Esta estrategia nos ha hecho mantener las carteras totalmente planas en este proceso correctivo, y esperanzados de poder encontrar oportunidades tácticas para ir ampliando exposición si el mercado decide que, a partir de aquí, ¡volvemos a la tendencia!

Desde luego, como he venido defendiendo estas últimas semanas la bolsa se debatirá entre subir al calor de las políticas fiscales o corregir al amparo del tapering, algo que nos deja claro que la rotación sectorial es sin duda elemental en lo que es ya un nuevo paradigma para la economía mundial y sus mercados cotizados. Como les citaba en un inicio; la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza son trampas mortales para el operador, y más allá de las banales palabras de aquellos que creen que el éxito es fácil de obtener.

Les digo que lo difícil es merecerlo bajo su mediocridad, y más allá de ella existe una realidad impalpable en los mercados, y es que un Trader profesional no vive de predecir los precios, eso se lo dejamos a los charlatanes de bar, nosotros vivimos de plantear hipótesis operativas y operarlas desde la gestión del riesgo, algo que desde luego llevamos a cabo en Blackbird comprendiendo que nada grande acontece en la vida de los mortales sin una maldición, y si bien en el corto plazo los bajistas tienen una bola de break, los alcistas siguen ganando el partido.