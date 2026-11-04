Vota: ¿Quién crees que es el principal responsable de la pérdida de poder adquisitivo de los españoles?

El índice de precios de consumo (IPC) de octubre ha subido hasta el 4,9% mientras los precios de la eurozona han escalado al 4% en el mismo mes. En países como Alemania o Francia, la inflación es todavía menor.

Los precios han escalado en gran medida por la energía, pero no es el único elemento de la economía, ya que influyen otros factores como los alimentos o la vivienda.