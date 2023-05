Mayo no está siendo un mes normal para el sector de la automoción. La incertidumbre generada por las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo, está provocando que el tráfico de exposición en la red de concesionarios del mercado español se haya reducido hasta un 20% en el quinto mes del año, en comparación con el mes anterior. Una caída de las visitas que se debe, principalmente, a que los españoles prefieren esperar a ejecutar la compra de su coche nuevo -la segunda más importante en la vida de un consumidor- a después de los comicios y hacerlo conociendo ya quién gobernará los próximos cuatro años en su comunidad autónoma o municipio.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «desde el inicio del mes se ha notado en las matriculaciones los efectos derivados de las elecciones municipales y autonómicas que siempre generan una mayor incertidumbre en el mercado, sobretodo en el canal de particulares, y hacen que los consumidores retrasen la compra hasta saber quién gobernará en los próximo cuatro años».

«Tanto es así que el tráfico de exposición en la red -concesionarios- se ha reducido entre un 15% y un 20% en mayo, lejos del registrado al inicio del año», cifran. Unos datos que podrían provocar que el mes cierre en negativo, en comparación con el mismo periodo anterior, por debajo de las 85.000 unidades matriculadas, lo que supondría también vender menos que en mayo de 2021.

Lejos del millón de unidades

No obstante, las citadas fuentes confían en que una vez pasados los comicios y eliminada la incertidumbre política -no la económica- las matriculaciones vuelvan a la senda crecimiento iniciada en el 2023 gracias al tirón de los meses previos al verano. Aunque estas cifras positivas no bastarán para que el mercado español cierre el año por encima del millón de unidades.

Mayo, un mes clave

El mercado automovilístico español ha iniciado el año en positivo. Enero, febrero y marzo han sido meses muy buenos de ventas impulsados por la mejora tanto del ritmo de producción de vehículos en las fábricas como en la distribución de los mismos, reduciéndose, así, los problemas de abastecimiento y logísticos. Sin embargo, en el mes de abril se han empezado a notar debilidades en el canal de particulares, que han convertido a los tres primeros meses del año en un espejismo derivado en las entregas embalsadas y los efectos del alza del impuesto de matriculación.

«En este mes de abril nos hemos quedado muy lejos de esas 100.000 unidades, se han matriculado 74.749 vehículos, y además hemos notado cierta ralentización en el crecimiento que veníamos viendo en los tres primeros meses del ejercicio. Los concesionarios nos dicen que esos crecimientos se debían a una mejora en el aprovisionamiento de vehículos y también a operaciones procedentes de finales del año 2022, por eso mayo es un clave para confirmar si se están produciendo pedidos a fábrica, lo que garantizaría una bolsa de matriculaciones de cara al segundo trimestre del ejercicio y confirmaría la recuperación del mercado», señalan fuentes del sector a OKDIARIO.

Además, prevén que «tal y como se ha comportado el mercado en este primer cuatrimestre parece que vamos a rebasar con cierta duda las 900.000 unidades matriculadas. Esto nos deja, además, a la puerta de ese millón de coches vendidos que para nosotros es el objetivo para que no sufra ni la competitividad ni el empleo en el sector».