Va a la semana española de Lidl en Finlandia y no da crédito a lo que encuentra: «Muy mal…»

Vivir lejos de casa es complicado y más cuando entre otras cosas, te falta la gastronomía de tu país. De hecho, si eres español y te vas a vivir fuera, está claro que vas a echar de menos muchos de los platos que sueles comer en tu país, teniendo en cuenta que la española es de las mejores gastronomías del mundo. Por suerte algunos supermercados ofrecen semanas temáticas y cuando toca la de España son muchos los que viviendo fuera aprovechan para hacerse con esa tortilla o ese aceite que tanto echan de menos. Es el caso de Nerea, una joven tiktoker, que fue al Lidl de Finlandia a buscar todo lo de la semana española, pero en su caso se llevó una sorpresa bastante desagradable.

Viviendo en Finlandia, la joven explicó a través de su cuenta de TikTok, @nereabartolome_que Lidl había puesto la semana española, de modo que decidió hacer un vídeo para mostrar lo que había encontrado. Un vídeo que precisamente se ha hecho viral, por su reacción al ver lo que la cadena alemana considera “productos españoles”. Desde precios disparatados hasta mezclas extrañas con ingredientes poco reconocibles, su recorrido por los pasillos ke dejó una sensación de frustración aunque se lo tomó con el mejor sentido del humor del mundo. De hecho, su veredicto final es rotundo: «Very disappointed, very disappointed. Esto ni es semana española ni es nada». Y no es la única que piensa así: algunos de los comentarios en el vídeo señalan que muchos precios son incluso más baratos que en España, pero lo que más duele no es el coste, sino la sensación de que para nada Lidl sabe exactamente qué es la comida española.

Va a la semana española de Lidl en Finlandia y no da crédito

Nada más entrar, lo que encuentra la joven es el aceite de oliva virgen extra de la marca Solmar, a 9 euros,l un precio algo más elevado de lo que cuesta actualmente en España. También arroz para paella y aceitunas con anchoas. A partir de ahí, empiezan a surgir los primeros gestos de incredulidad: tiras de maíz, artesanas con pipas, crema catalana y tomate frito con cebolla, del que solo queda una unidad en la estantería.

La joven muestra cierta resignación cuando se encuentra con productos como salsa brava, alioli y almendrados. «No sé qué son esos almendrados, pero si quieres traer algo español, tráeme unos sobaos, por favor», dice mirando a cámara. Su reacción mezcla humor y cierta decepción ya que se nota esperaba más variedad, más autenticidad, algo que realmente le recordara a la cocina de casa.

Al llegar a las neveras, y ver los mini churros por 2,49 euros, el preparado para paella, las patatas bravas y los calamares a la marinera, vuelve a verbalizar lo que muchos ya están pensando: «Me parece un poco mal que lo llamen semana española y sea literalmente una esquina»”.

Chorizo, tortillas y zumo “español” de clementina

Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando Nerea encuentra un «classic chorizo” por 4 euros y unas tortillas de patata que vienen en versiones con bacon, espinacas, pimientos e incluso chorizo. «Lo siento, si vas a traer tortilla de patata, lo llamas tortilla de patata», dice antes de mostrar las distintas variedades.

También se detiene en el zumo de clementina, del que hay varias unidades con cartel español, aunque no le termina de cuadrar: “Esto lo siento, no es español. Ya no sé por qué lo ponen aquí”. A su lado, aparece otro cartel que anuncia gazpacho a 3 euros, pero lo cierto es que la sección española no va mucho más allá.

Entre los productos que más criticas se llevan está el jamón serrano en paquetes minúsculos de 70 gramos por 12 euros. “Lidl, por favor, así no, eh. Así no”. Y el queso, otro clásico español, tampoco convence: 5,50 euros por 150 gramos. “¿Qué me estás contando?”, comenta en tono sarcástico.

Decepcionada, pero con papel higiénico

Con una sonrisa resignada, Nerea reconoce que en realidad había ido a Lidl a por papel higiénico. Y que si no fuera por eso, probablemente no habría ido. «Es que ni unos sobaos, ni unas magdalenas… Tú no sabes lo que yo echo de menos los sobaos», confiesa, justo antes de comentar que quizás ha llegado tarde a la promoción, porque otras veces han traído más productos, como una empanada, «de esas que se te repiten durante 15 días».

A pesar de todo, termina el vídeo con una actitud positiva, mostrando lo que ha encontrado a pesar de que deja claro que no es que la semana española de Lidl en Finlandia sea la mejor de todas, aunque sí que cuenta con lo que se considera como típico: el aceite, la paella, la tortilla, el gazpacho y el embutido.