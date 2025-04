La guerra comercial desatada por Donald Trump contra sus vecinos, Canadá y México, el bloque de la Unión Europea y otros muchos países como Taiwán, China, y Bangladesh, ha provocado sacudidas en los mercados internacionales y las bolsas de todo el mundo, dejando un panorama catastrófico, similar al del Crack de la Bolsa de 1929.

La semana pasada, la Casa blanca alteró el orden del comercio internacional tal y como lo conocíamos, instaurando medidas proteccionistas para todo el mundo. Los aranceles, que han sido tanto particulares para cada país, como universales (10% sobre las importaciones de todos los países), han sacudido a los mercados financieros mundiales.

El anuncio de los nuevos aranceles dio comienzo a una jornada de caídas generalizadas a nivel mundial, Wall Street cayó un 5%. Ante ello, Donald Trump señaló que todo iría bien: «Los mercados se van a disparar. Las acciones se van a disparar. El país se va a disparar».

Sin embargo, la evolución de la Bolsa, de los mercados, la incertidumbre, el empeoramiento de las expectativas de crecimiento de EEUU y el aumento de la probabilidad de recesión económica del país indican otra cosa.

En este contexto, resulta irónico el tweet que el líder del partido republicano publicó el pasado mes noviembre, antes de que se celebraran las primarias, cuyos resultados le llevarían a iniciar su segundo mandato.

If Kamala wins, you are 3 days away from the start of a 1929-style economic depression. If I win, you are 3 days away from the best jobs, the biggest paychecks, and the brightest economic future the world has ever seen.

Kamala’s inflation nightmare has cost the typical American…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2024