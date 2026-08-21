Los españoles están dejando de dormir en hoteles durante sus vacaciones de verano, algo que refleja el estado de su poder adquisitivo. Así lo reflejan los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales señalan que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España se estancaron a causa de una caída de usuarios nacionales.

En concreto, mientras que las pernoctaciones de viajeros no residentes aumentaron un 1,1% en julio en comparación con el año anterior, las de aquellos que residen en España cayeron un importante 1,1%. Esto sucede en un momento en el que las cifras macroeconómicas reflejan una expansión del Producto Interior Bruto (PIB).

Sin embargo, los españoles han reducido sus noches en hoteles. Esto ha provocado un gran empujón a la baja en la estadística general. De esta forma, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron tan sólo un 0,3% en términos interanuales.

Un estancamiento que se produce gracias a que el turismo extranjero ha compensado la caída de clientes españoles. En cifras absolutas, las pernoctaciones hoteleras alcanzaron los 44,8 millones en el quinto mes del año.

En los siete primeros meses del año, las pernoctaciones en los hoteles españoles se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos del 0,8% entre los viajeros residentes en España y del 1,8% entre los extranjeros.

Por tanto, las estadísticas reflejan un retroceso del consumo de hoteles por parte de los españoles, que cada vez tienen más problemas económicos a la hora de planificar sus vacaciones en verano.

Ciudades más afectadas

Las ciudades que han sufrido una pérdida más amplia de turistas españoles han sido:

Ciudad Real : con una caída superior al 17% interanual de las pernoctaciones de residentes en España

: con una caída superior al 17% interanual de las pernoctaciones de residentes en España Guipúzcoa : una importante reducción del 15,6%

: una importante reducción del 15,6% Ceuta : cayeron en un 14,6%

: cayeron en un 14,6% Teruel : sufrió un desplome del 14,5%

: sufrió un desplome del 14,5% Álava : vivió un retroceso del 13%

: vivió un retroceso del 13% Lérida: Se redujeron en un 10,2%

De esta forma, dos de las principales ciudades del País Vasco se encuentran entre las que más han sufrido el descenso de pernoctaciones por parte de los turistas españoles.

La situación del sector hotelero en España

En julio, Andalucía, Cataluña y Valencia fueron las comunidades autónomas preferidas por los viajeros españoles, concentrando el 24,7%, 14,2% y 13,4% de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los turistas internacionales optaron principalmente por las Islas Baleares (33,4%), Cataluña (20,2%) y Canarias (18,6%). Por zonas turísticas, la isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de ocho millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones se dieron en Barcelona, Madrid y Calvià.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5,9% en julio respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2025, cuando se dispararon un 7%. Con el repunte de julio, registrado en plena campaña de verano, los precios hoteleros encadenan ya 50 meses de alzas interanuales. Este es, precisamente, uno de los factores que está restringiendo el consumo entre los turistas españoles en su propio país.

Por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en Valencia (+9,8%) y la bajada más acusada en Castilla y León (-0,4%). Por otro lado, el mayor incremento de precios se produjo en los establecimientos de tres y dos estrellas de plata (+8,8%).

Según el INE, los hoteles facturaron 156,8 euros de media por habitación ocupada en julio, un 6,8% más que en igual mes del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 119,3 euros, con una subida del 6,6%.

Por categorías, el ADR fue de 339 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 164,8 euros para los de cuatro y de 132,6 para los de tres. En el caso del RevPAR, para estas mismas categorías fue de 249,1, 136 y 103,5 euros, respectivamente. El punto turístico con mayor ADR y RevPAR fue Marbella, con 416,2 y 339,4 euros, respectivamente.