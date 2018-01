El golpismo catalán le cuesta 320 millones al turismo español y amenaza la creación de empleo del sector

La inestabilidad política generada por el desafío independentista en Cataluña ha detraído 320 millones de actividad turística en el último trimestre de 2017 y podría poner en peligro la generación de empleo en el inicio de este año, según el informe ‘Valoración turística empresarial del año 2017 y perspectivas para 2018’, elaborado por Exceltur.

Así, la situación política en Cataluña ha tenido un impacto de 0,3 puntos en el crecimiento del PIB turístico del pasado ejercicio en toda España, que fue del 4,4%. En el último trimestre del año, la actividad del turismo creció siete décimas menos arrastrado por las circunstancias de la citada comunidad autónoma.

De cara al futuro más próximo, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, advierte de que “puede haber riesgo de pérdida de generación de empleo en el primer trimestre de 2018”, al mismo tiempo que lamenta que haya habido “una ralentización de las inversiones en Cataluña”.

El mayor impacto tuvo lugar en los meses de octubre (tras el referéndum ilegal del día 1) y en diciembre, mientras que en noviembre la intensidad fue menor “por la aplicación del artículo 155”, explica el director de Estudios e Investigación de Exceltur, Óscar Perelli, que alerta de que “la confianza empresarial de los empresarios catalanes ha caído 50 puntos desde septiembre por la caída en las ventas turísticas”.

Para el próximo año, Zoreda, destaca que “la gran mayoría” de empresarios mantiene una mejoría de las expectativas tanto en resultados como en ventas: “Volveremos a tener un año en el que confiamos en que los resultados sean muy positivos. Con esto, nuestras estimaciones, el PIB turístico crecerá un 3,3%, de nuevo por encima del promedio de crecimiento estimado para la economía española, pero siempre condicionado a que la situación en Cataluña se estabilice a partir del segundo trimestre”.

En 2017, el turismo creó más de 77.500 nuevos empleos y encadena ocho años consecutivos de crecimiento superior al de la economía española. La participación del sector en el PIB español ha escalado en estos años hasta representar el 11,5% de la actividad económica de nuestro país gracias a los 134.000 millones de euros generados.

En cuanto a las viviendas turísticas, Zoreda ha pedido que cumplan la misma normativa que el resto del sector y ha mostrado su descontento con algunas de las medidas tomadas hasta ahora: “El reciente decreto de la Comunicad de Madrid no puede ser más decepcionante y desilusionante, y estoy usando palabras suaves. No está recogiendo la realidad social. No está teniendo en cuenta el urbanismo ni tampoco traduce que haya habido diálogo entre los actores principales”.