Tristeza con la retirada de este cosmético de Mercadona

Los cosméticos son imprescindibles para millones de personas en todo el mundo, en muchos casos de uso diario, en otros más ocasiones, pero sin duda son productos que cumplen funciones muy importantes e interesantes y que te ofrecerán diversos beneficios según el caso. Hoy te mostramos un cosmético de Mercadona que se ha retirado del mercado y que ha causado tristeza entre el público, lo cual se puede comprobar en las redes sociales… ¡quieren que vuelva!.

Mercadona cuenta en su sección de belleza con una gran variedad de cosméticos que triunfan entre el público, la gran mayoría fabricados para su propia marca cosmética, Deliplus, y en muchos casos virales gracias a factores como una excelente relación calidad-precio… ¡hasta la reina Letizia los utiliza!. La cadena valenciana se destaca en un sector muy competitivo, liderando incluso en muchos de los productos y siendo experta en la creación de versiones low cost de los cosméticos más caros y lujosos del mercado.

Adiós al maquillaje efecto seda de Mercadona

La bomba saltó en las redes sociales, concretamente en Twitter, uno de los medios que Mercadona utiliza para estar en contacto con el público y así resolver todo tipo de dudas y proporcionar ayuda cuando es necesario. Una usuaria llamada Belén (@BelenPeraltaP), contactó por esa vía con el supermercado valenciano para preguntar por un cosmético que solía utilizar, pero lamentablemente se llevó un buen disgusto de vuelta ya que ha sido retirado del mercado.

Hola @Mercadona. Me encanta esta base de maquillaje de efecto seda, pero últimamente no la veo en vuestros lineales. ¿No la vais a traer más? 😵‍💫😭 pic.twitter.com/fZHkQFncxB — Belén Peralta ✍🏻📚🍏🍎 (@BelenPeraltaP) January 26, 2023

Se trata del Perfección Satin Maquillaje Piel Seda, un cosmético que estaba entre los más vendidos y que proporcionaba un color y una textura ideal en el rostro, dejando la piel sedosa y preparada para el maquillaje. Aunque desde la cuenta oficial de Mercadona en Twitter no se han dado explicaciones al respecto, sí que se ha confirmado que ese cosmético ya no forma parte del catálogo de su sección de belleza «¡Hola, Belén! 👋🏼 Sentimos las molestias, pero ya no disponemos del producto en nuestro surtido.».

En esta ocasión, Mercadona no ha ofrecido una alternativa similar a esta usuaria, lo que sí suele suceder en otras ocasiones, y se desconoce si la retirada es definitiva o si tal vez el producto va a ser renovado para regresar a las estanterías en una versión mejorada.