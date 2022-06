Los toldos más baratos de Leroy Merlin, Bauhaus, Ikea..

Parece que el calor ha llegado y no pretende darnos un respiro, así que no hay mejor plan que aprovechar para poner la casa a punto y mantenerla más fresca durante la temporada. Un esencial que no puede faltar en tu terraza es un toldo resistente que os dé un poquito de sombra entre tanto calor. A continuación, te traemos una selección de los toldos más baratos para que puedas encontrar el que mejor se adapte a tu casa.

Los toldos más baratos para tu terraza

Con estos toldos ya no habrá excusa para no disfrutar de tu terraza durante el verano. Son prácticos, se adaptarán de maravilla al espacio y podrás disfrutar de más horas de sombra en verano.

Toldo vela triangular Hegoa de Leroy Merlin

Este toldo estilo vela es ideal si quieres crear un espacio con sombra en tu terraza, es sencillo de instalar y vale menos de 30 euros en Leroy Merlin. Tiene unas medidas de 3,6 m, repele el agua y bloquea un 90% de los rayos ultravioleta.

Cubre una extensa superficie y podrás guardarlo en una cómoda bolsa de almacenamiento incluida cuando se acabe la temporada. Se mantendrá perfecto año tras años y podrás volverlo a colocar cuando quieras poner a punto la terraza para verano.

SmartSun Toldo Stella de Bauhaus

Llevarte un toldo de alta calidad por menos de 100 euros es posible en Bauhaus, su toldo Strella está rebajado y viene con todos los básicos para que puedas disfrutarlo en tu terraza. Incluye una lona de poliéster con recubrimiento PU, una resistente estructura de aluminio y una manivela de acero.

Podrás regular su inclinación a placer y graduarlo con la manivela incluida y tiene un bonito diseño en blanco y amarillo con el que es imposible no acertar.

Toldo Dyning de Ikea

Este toldo es uno de los productos más vendidos de Ikea y es que lo tiene todo para que consigas una terraza de ensueño sin pagar demasiado por ella. Es un toldo blanco de forma triangular y tiene una medida de 3,6 metros, podrás instalarlo de manera sencilla durante los meses de calor y está disponible por solo 29 euros.

Su tejido ofrece una excelente protección frente a los rayos UV, tiene un factor de protección 25+ contra los rayos ultravioleta, bloqueando hasta el 96% de la radiación ultravioleta a la que nos exponemos con el sol.

Toldo Calima Beige de Leroy Merlin

Apuesta por los tonos naturales con el Toldo Calima en color beige de Leroy Merlin. Este toldo cuenta con un sistema de brazo extensible y tiene unas medidas de 3,95 x 3 metros. Se inclina hasta 35º y protegerá tu hogar del sol y el calor durante los meses de verano. Una opción de calidad para conseguir una terraza elegante, práctica y bonita.

Ahora puedes hacerte con este toldo por solo 175 euros en Leroy Merlin y ya viene con todos los elementos de montaje incluidos. Arrasa por su diseño natural, su apertura práctica y su resistencia a ambientes de exterior.

Se acabó pasar calor este verano con los toldos más baratos del momento, son prácticos, cómodos y seguro que quedan de lujo en tu hogar. Lo más difícil será escoger con cuál quedarse, todos cumplirán con las expectativas a la perfección.