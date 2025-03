Todo el mundo me pregunta qué me he hecho desde que uso el colorete efecto ‘buena cara’ de Mercadona

Si hay un producto de maquillaje que puede cambiar por completo el aspecto del rostro en segundos, ese es el colorete. Gracias a aplicarlo, logramos ese toque de frescura que hace que la piel luzca radiante, sana y con un efecto rejuvenecedor sin esfuerzo. Sin embargo, encontrar el tono perfecto y la textura ideal no siempre es fácil. Después de probar infinidad de opciones, di con un colorete que se ha convertido en un imprescindible en mi rutina diaria: el Colorete compacto Blush Satin Deliplus 03 rosa vivo de Mercadona. Y lo mejor de todo es que cuesta sólo 3 euros.

Desde que lo llevo, he notado algo curioso: la gente no para de preguntarme qué me he hecho en la cara. “¿Te has hecho algún tratamiento?”, “¿Usas algún producto nuevo?” o incluso “Estás radiante, ¿qué llevas en la piel?”. La respuesta es simple: este colorete. No hay magia, ni retoques, ni trucos complicados. Sólo un toque de color en las mejillas que consigue un efecto buena cara inmediato gracias a un producto que bien podría ser el de una firma de lujo, si tenemos en cuenta la calidad de su pigmentación y como con apenas una pequeña cantidad, logras un efecto buena cara que te dura todo el día. Pero como digo, sólo cuesta 3 euros y está en Mercadona. Entonces, ¿vas a dejarlo escapar?.

El colorete de Mercadona que se agota en sus tiendas

El Colorete compacto Blush Satin Deliplus en el tono 03 rosa vivo se ha convertido en el secreto mejor guardado de muchas personas. Su textura sedosa y su acabado satinado hacen que la piel tenga un aspecto jugoso y natural, sin ser demasiado empolvado ni exagerado. Es perfecto para quienes buscan un efecto radiante sin necesidad de iluminador, ya que deja un brillo sutil y saludable.

Uno de sus grandes aciertos es que su pigmentación es modulable: con una sola pasada, aporta un rubor natural, pero si quieres más intensidad, puedes aplicar varias capas sin que quede artificial. Además, su tono rosa vivo favorece a una gran variedad de tonos de piel, desde las más claras hasta las más morenas, consiguiendo siempre un efecto rejuvenecedor y saludable.

¿Cómo aplicarlo para un acabado perfecto?

La aplicación del colorete es clave para conseguir un efecto buena cara y natural. Aunque pueda parecer un paso sencillo, hay algunos trucos que pueden marcar la diferencia:

Con brocha de pelo suelto : para un resultado ligero y difuminado, usa una brocha de pelo suelto y aplícalo en movimientos circulares en la parte alta de las mejillas. Así conseguirás un efecto natural, como si el rubor surgiera desde dentro de la piel.

: para un resultado ligero y difuminado, usa una brocha de pelo suelto y aplícalo en movimientos circulares en la parte alta de las mejillas. Así conseguirás un efecto natural, como si el rubor surgiera desde dentro de la piel. A toques con esponja : si quieres un acabado más integrado en la piel, puedes aplicarlo con una esponja húmeda a toques, difuminándolo bien para que se funda con la base de maquillaje.

: si quieres un acabado más integrado en la piel, puedes aplicarlo con una esponja húmeda a toques, difuminándolo bien para que se funda con la base de maquillaje. Aplicación estratégica: no te limites solo a las mejillas. Si quieres un efecto lifting, aplica una pequeña cantidad en la sien y el puente de la nariz. Esto dará un look más juvenil y armonioso.

¿Para qué tipo de piel es ideal este colorete?

El Colorete compacto Blush Satin Deliplus tiene una fórmula ligera y sedosa que lo hace ideal para todo tipo de pieles. Sin embargo, destaca especialmente en pieles normales a secas debido a su acabado satinado, que aporta luminosidad sin resecar. En pieles mixtas o grasas, puede funcionar perfectamente si se sella con un poco de polvo traslúcido en la zona T para evitar brillos excesivos.

Otro punto a su favor es que no marca la textura de la piel ni los poros, algo que suele ocurrir con coloretes más secos o polvorientos. Esto hace que sea una excelente opción para quienes buscan un acabado más natural y favorecedor.

La duración: ¿aguanta todo el día?

La duración de este colorete de Mercadona es otro de sus puntos fuertes. Aunque no es un producto de larga duración extrema, aguanta unas 6-8 horas sin problema en la piel. Para quienes quieran que el rubor permanezca intacto todo el día, un truco es aplicar primero un colorete en crema y después sellarlo con el Blush Satin Deliplus para prolongar su duración.

Incluso sin este paso adicional, el producto se mantiene en su sitio sin parchearse ni desaparecer de forma irregular, lo que lo hace ideal para el día a día.

En definitiva, si buscas un colorete barato, bonito y efectivo, este de Mercadona es una compra segura. Por un precio de tan sólo 3 euros, ofrece un acabado satinado, un tono favorecedor y una duración más que aceptable. No es de extrañar que desde que lo uso, no paren de preguntarme qué me he hecho en la cara.

Aporta un rubor natural y saludable, se difumina con facilidad y se adapta a cualquier look, ya sea para el día a día o para ocasiones especiales. Así que si aún no lo has probado, dale una oportunidad, porque puede convertirse en tu nuevo imprescindible de maquillaje.