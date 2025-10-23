Tesla recorta su beneficio un 37% y desilusiona al mercado por el aumento de costes

Tesla, el fabricante automotriz que preside Elon Musk, ha decepcionado al mercado anoche con beneficios ajustados por debajo de las expectativas de los analistas, a pesar de registrar ventas récord de sus coches eléctricos. En concreto, el beneficio de la compañía que ha estado envuelta en polémica por su fundador registró una caída del 36,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. El grupo ha explicado en un comunicado posterior a la presentación de resultados que ve «difícil medir» el impacto de la guerra comercial en su negocio, además de atribuir los beneficios menores a un mayor gasto en inteligencia artificial (IA) y su segmento de robótica.

Es el cuarto trimestre consecutivo con menores ganancias de lo esperado para la compañía automotriz. Para ponerlo en contexto, los gastos operativos se dispararon un 50% este trimestre, hasta alcanzar los 3.400 millones de dólares (2.932 millones de euros), por lo que la compañía ha indirectamente culpado a la política arancelaria. «Los resultados reales dependerán de diversos factores, como el entorno macroeconómico general, el ritmo de aceleración de nuestros esfuerzos de autonomía, y el aumento de la producción en nuestras fábricas», han explicado desde la empresa.

Las ventas crecieron un 12% interanual, hasta marcar los 28.095 millones de dólares (24.189 millones de euros), pese al boicot político que sufrió la marca tras el papel de Musk como asesor a la Casa Blanca. Por otro lado, aunque los ingresos superaron las estimaciones de los analistas, aunque no fue suficiente para animar a las casas de análisis. Así, los resultados han arrastrado a la baja a los títulos de Tesla en el índice tecnológico Nasdaq, que han retrocedido casi un 1%. Las acciones de Tesla se desploman en torno al 4% en el mercado de futuros este jueves. En los últimos seis meses, no obstante, los títulos de este miembro de los Siete Magníficos han logrado esquivar el boicot y el castigo que ha vivido la empresa a raíz de la política de su fundador. Las acciones han disparado un 75% en Bolsa en la segunda mitad del año y un 105% en el último año.