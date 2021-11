Ahora que llegan la lluvia y el frío se nos hace casi imposible preparar una barbacoa en el exterior para pasar un buen rato en familia y es que celebrar un encuentro familiar en el jardín con viento o nieve no es algo demasiado agradable. Pero, ¿significa esto que tenemos que renunciar a las barbacoas durante el otoño o el invierno? Lo cierto es que no y es que Lidl cuenta con un producto especial para que podamos disfrutar de esos sábados y domingos con nuestros seres queridos en casa. Eso sí, al tener una hora menos de sol que durante el verano, te recomendamos que hagas esas quedadas durante el día y no por la noche, especialmente si quieres disfrutar más tiempo.

Pero, ¿cuál es ese producto de Lidl que nos permitirá tener una barbacoa en casa para usar en cualquier momento del año? A continuación te contamos todo lo que tienes que saber, ¡no te lo pierdas!

La parrilla de Lidl que te permitirá tener una barbacoa todo el año

Esta parrilla de Lidl te permitirá hacer una barbacoa en casa en cualquier época del año. Ya no tendrás que salir al patio o al jardín para poder encender la barbacoa, ahora podrás hacerlo directamente en la cocina de tu hogar. Sí, es cierto que no es una barbacoa de carbón al uso, pero se trata de una parrilla capaz de asar todo tipo de alimentos, desde carnes hasta pescados o verduras. Es un accesorio de cocina que podrás usar todo el año y es que, si no quieres ensuciar demasiado durante el verano, también puede ser el aliado perfecto para comer alimentos con poca grasa.

Este pequeño electrodoméstico de Lidl, además, tiene un tiempo de calentamiento muy breve, tan solo 2 minutos, por lo que no tendrás que esperar mucho tiempo para comenzar a preparar las primeras brochetas. Podrás encenderla justo antes de comer ya que no tendrás que «avivar» las llamas del fuego, como si que ocurre con la barbacoa de carbón. En tan solo unos minutos tendrás lista toda la comida.

Tiene una inclinación para poder escurrir el exceso de grasa, además, incluye una bandeja recogegrasas desmontable que te permitirá limpiar la parrilla de Lidl con una mayor facilidad. ¡Son todo ventajas! Asimismo, tu comida tendrá menos grasas al ser cocinada de esta forma.

Sabrás cuando está lista la comida gracias al aviso luminoso que incorpora la parrilla. Tiene un indicador de color rojo que te señalará cuándo se está haciendo la comida, y otro de color verde que te indicará que ya está lista para que puedas sacarla. También cuenta con unos pies antideslizantes de silicona que garantiza una mayor seguridad de agarre, así no se moverá de su sitio. Es, sin duda, una muy buena opción.

Ahora bien, ¿cuál es ese fantástico precio de la parrilla de Lidl? Cuesta tan solo 17,99 euros, ¡una auténtica ganga que te recomendamos aprovechar! Su precio habitual es de 24,99 euros, así que si quieres ahorrar en tu compra, este es el momento perfecto para adquirirla.