¿Una tele de 40 pulgadas por un precio de risa? Es posible y sólo en Alcampo. Si estás buscando una televisión de gran tamaño, buena calidad y bajo coste, no puedes dejar pasar esta oportunidad que te ofrece Alcampo. Uno de sus televisores más deseados tiene ahora su precio rebajado por debajo de los 200 euros, por lo que seguramente también vas a querer tenerlo.

Una tele de 40 pulgadas por un precio de risa sólo en Alcampo

Si tienes pensado comprarte un nuevo televisor, no puedes dejar escapar esta oferta de Alcampo. Se trata del modelo de televisor LED de la marca QILIVE Q40FS232 FULL HD.

Esta es una televisión que reúne todas las características que necesitas para disfrutar de tus programas, películas y series favoritas. Comenzaremos diciendo que tiene una pantalla LED de 40 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), lo que te garantiza una imagen nítida, brillante y con colores vivos. Además, cuenta con un sistema de sonido estéreo de 16 W de potencia, para que no te pierdas ningún detalle de lo que escuchas.

Pero lo mejor de esta televisión es que es una Smart TV, es decir, que tiene conexión a internet por wifi y te permite acceder a una gran variedad de aplicaciones y servicios online. Podrás navegar por la web, ver vídeos en YouTube, Netflix o Amazon Prime Video, escuchar música en Spotify o Deezer, jugar a juegos online y mucho más. Todo ello desde el mando a distancia o desde tu smartphone o tablet, gracias a la función Miracast para «lanzar» contenidos del dispositivo al televisor.

Además, esta televisión tiene un sintonizador digital terrestre TDT T2 integrado, que te permite recibir los canales de televisión en alta definición sin necesidad de ningún dispositivo externo. También tiene un puerto USB que te permite reproducir archivos multimedia desde una memoria o disco duro externo. Y por si fuera poco, tiene tres entradas HDMI para que puedas conectar otros dispositivos como consolas, reproductores de DVD o Blu-ray, etc.

Todo esto por un precio increíble: sólo 189 euros la unidad. Sí, has leído bien: una tele de 40 pulgadas por menos de 200 euros. Una oferta que no encontrarás en ninguna otra tienda. Así que no lo dudes más y aprovecha esta oportunidad única que te brinda Alcampo. Corre a tu centro más cercano o entra en su página web y hazte con tu tele QILIVE Q40FS232 antes de que se agoten. No te arrepentirás.