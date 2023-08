Te pueden hacer el lío y no devolverte la fianza del alquiler. Hay una manera de evitarlo

La fianza es un pago que siempre se establece a la hora de firmar un contrato de alquiler, tanto de una vivienda como de prácticamente cualquier otra cosa, incluso si alquilas un vestido sueles tener que dejar algo de fianza como señal en caso de que se estropee o no lo devuelvas. Te contamos cuáles son los motivos para no devolver la fianza de alquiler para que tengas en cuenta si vas a poder recuperar la tuya o no… ¡toma nota!.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) es la ley encargada de establecer la normativa en todo lo relacionado con alquileres, en este caso en lo que a la fianza se refiere. El artículo 36 destaca que «a la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda».

Principales motivos para no devolver la fianza de alquiler

Daños en el inmueble

Es la causa principal que los propietarios utilizan para no devolver el dinero que se ha dejado como fianza. Si hay daños o desperfectos en la propiedad o su contenido que no estuvieran antes del alquiler, podría descontarse su arreglo del importe de la fianza. Se puede retener el dinero por daños como cosas rotas o agujeros en las paredes, pero no por un desgaste normal del paso del tiempo.

Hacer obras sin avisar

Si el inquilino ha realizado cualquier tipo de obra sin consentimiento, el propietario estaría en su derecho de no devolver la fianza, incluso siendo obras de mejora. Contar con el permiso del propietario es clave para que después no se pueda quedar tu fianza por no haber preguntado.

Mal mantenimiento

Mantener la vivienda en buenas condiciones es una obligación de los inquilinos, y podría perder la fianza en el caso, por ejemplo, de dejar la casa con tal suciedad que requiera unas tareas de limpieza excepcionales. También si hay cosas que no funcionan por un mal uso del propietario y no por el paso del tiempo.

Impago de la renta

Otro de los principales motivos para no devolver la fianza de alquiler es que haya alguna cuota pendiente, o bien facturas de suministros (agua, luz, etc.) que sean su responsabilidad.

Salida antes de fin de contrato

En el caso de que el inquilino decida irse de la vivienda antes de finalizar el contrato y no cumpla con los plazos establecidos para avisar al propietario, éste podrá quedarse con el dinero de la fianza como compensación.