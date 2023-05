Se te acabó el chollo con Amazon: vas a pagar por las devoluciones si haces esto

En muchas ocasiones surge la necesidad de devolver algo que has comprado, quizás porque tiene algún defecto o porque al verlo detenidamente en casa ya no te gusta, un proceso de devolución que es rápido y sencillo si vas a la tienda física pero que puede demorarse o complicarse cuando has realizado la compra de forma online. Si no quieres pagar las devoluciones en Amazon, sigue leyendo y descubre los motivos que te llevan a hacerlo y perder así el chollo que supone en muchas ocasiones poder devolver un artículo sin tener que pagar por ello.

Amazon es la plataforma de venta online más importante y utilizada del mundo, con millones de usuarios que realizan compras cada día desde diferentes puntos del planeta para recibirlas cómodamente en su casa, con la gran ventaja también de poder comprar desde cualquier lugar con tan sólo un teléfono móvil, ordenador o tablet, entre otros dispositivos válidos para ello. El gigante norteamericano fue pionero en un mercado que hoy en día es ya muy habitual.

Por este motivo debes pagar las devoluciones en Amazon

Haces un pedido en Amazon y cuando lo recibes lo quieres devolver. Esta es una situación que puede darse de forma habitual, tal y como sucede cuando compras en una tienda física, pero es importante que tengas en cuenta que no todas las devoluciones son gratis en Amazon. Un uso incorrecto o excesivo de las devoluciones de Amazon podrían ocasionarte algún problema con tu cuenta, por lo que debes seleccionar siempre los motivos reales que te llevan a devolver el artículo en cuestión.

Puede parecer injusto que tengas que pagar por devolver un producto que no quieres, pero hay que tener en cuenta que esa devolución genera unos gastos de transporte que alguien tiene que pagar, y hay casos en los que es Amazon quien corre con esos gastos, pero en otros debe hacerlo el comprador. Cuando solicitas realizar una devolución debes responder una serie de preguntas, las cuales llevarán a Amazon a determinar si te va a hacer pagar o no por esa devolución.

Amazon tiene muy clara su política de devoluciones, y en ella figura el hecho de que la devolución será gratis si el producto tiene algún problema de calidad, es decir, si está en perfecto estado físico o de funcionamiento, por ejemplo. Si embargo, cuando en el proceso de devolución marcas la casilla «Ya no lo quiero» o «Ya no me gusta», entonces tendrás que pagar 3,99€ por hacerla si quieres que te recojan el producto en casa y se gestione la devolución.

De igual manera, hay un pequeño truco para que la devolución te salga gratis aunque sea por uno de esos motivos, y es llevarlo a un punto Seur o punto Celeritas en los que se admitan recogidas para devoluciones de Amazon, ya que en ellos sí podrás realizar el proceso de forma gratuita. Esto podría no durar mucho tiempo, ya que se rumorea que la plataforma tiene pensado cobrar incluso por las devoluciones de artículos rotos o que no funcionan, lo cual causa una gran polémica entre los usuarios ya que pagar por devolver algo que hasta comprado y no funciona no es plato de buen gusto.