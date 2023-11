Soy nutricionista y recomiendo estos productos de Mercadona: los más saludables

Mercadona es una de las cadenas de supermercados más populares de España, y ofrece una gran variedad de productos de calidad a precios asequibles. Sin embargo, no todos los alimentos que encontramos en sus estanterías son igual de saludables, y es importante saber elegir los que mejor se adaptan a nuestras necesidades nutricionales. Toma nota porque estos son los platos de Mercadona más saludables recomendados, de hecho, por una nutricionista.

Los platos de Mercadona que son más saludables según una nutricionista

A continuación puedes conocer los productos de Mercadona que son de los mejores para una dieta saludable. Productos que recomienda la cuenta de Tiktok @solvelasconutri, una nutricionista que comparte consejos y recetas para comer sano y rico:

Tsatsiki Hacendado

Este es un producto típico de la cocina griega, que consiste en una salsa de yogur, pepino, ajo y hierbas. Es un alimento muy refrescante y bajo en calorías, que aporta proteínas, calcio y probióticos. Se puede usar como dip para untar verduras crudas, como zanahorias, apio o pepino, o como aderezo para ensaladas, bocadillos o platos de carne o pescado. Tiene un sabor muy sabroso y cremoso, y se puede encontrar en la sección de refrigerados de Mercadona a un precio de 1,90 euros.

Arándanos enteros Hacendado

Los arándanos son unas frutas muy ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra, que ayudan a prevenir el envejecimiento celular, a mejorar la salud cardiovascular y a regular el tránsito intestinal. Se pueden consumir frescos o congelados, y son ideales para añadir a batidos, yogures, cereales o postres. Los arándanos enteros Hacendado son ultracongelados, lo que garantiza que conservan todas sus propiedades y su sabor. Se pueden encontrar en la sección de congelados de Mercadona a un precio rebajado de 1,97 euros.

Postre lácteo natural proteínas Hacendado

Este es un postre lácteo que contiene un 10% de proteínas, lo que lo hace muy saciante y nutritivo. Además, es bajo en grasa y en azúcar, y tiene un sabor natural y suave. Se puede tomar como desayuno, merienda o postre, y se puede combinar con fruta, frutos secos o mermelada. Es un producto muy práctico y versátil, que se puede encontrar en la sección de lácteos de Mercadona. El precio es de 1,45 euros.

Mostaza Dijon Hacendado

La mostaza es una salsa que se elabora a partir de las semillas de la planta del mismo nombre, y que tiene un sabor picante y aromático. La mostaza Dijon es una variedad originaria de Francia, que se caracteriza por su textura cremosa y su sabor intenso. Es una salsa muy saludable, que aporta pocas calorías y que tiene propiedades antiinflamatorias, digestivas y antibacterianas. Se puede usar para aliñar ensaladas, carnes, pescados o quesos, o para preparar vinagretas, salsas o marinados. La mostaza Dijon Hacendado tiene una buena calidad y un precio económico, y se puede encontrar en la sección de salsas de Mercadona. Su precio es de 1,25 euros.

Pechuguita de pollo asada La Carloteña

La pechuga de pollo es una de las carnes más magras y proteicas que existen, y que se recomienda consumir con frecuencia en una dieta equilibrada. Sin embargo, a veces puede resultar seca o aburrida, y por eso es conveniente buscar formas de cocinarla que le den más sabor y jugosidad. La pechuguita de pollo asada de La Carloteña es un producto que ya viene cocinado y cortado en lonchas finas, y que tiene un sabor muy rico y un aroma a especias. Se puede comer frío o caliente, y se puede usar para hacer bocadillos, ensaladas, pizzas o tortillas. Es un producto muy cómodo y rápido, que se puede encontrar en la sección de charcutería de Mercadona a un precio de 2,60 euros.

Estos son algunos de los productos de Mercadona que me gustan y que son saludables, pero hay muchos más que se podrían incluir en esta lista. Lo importante es leer bien las etiquetas, comparar los ingredientes y los valores nutricionales, y elegir los productos que más se ajusten a nuestras preferencias y objetivos. Y, por supuesto, no olvidar que una alimentación saludable debe ir acompañada de un estilo de vida activo y de una buena hidratación.