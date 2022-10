Los siete claves para encontrar la inspiración profesional este otoño en IFEMA MADRID

Con más de 1,5 millones de visitantes en 2021, IFEMA MADRID se confirma como el mejor lugar donde la inspiración se consolida en forma de nuevo negocio, se generan interesantes redes de contactos y el talento se potencia. Este otoño, la institución ferial presenta un calendario repleto de momentos para construir nuevas ideas, para llevarlas a cabo y conseguir que “leviten”, es decir, que sean un éxito. Las claves para conquistarlas, pasa por uno mismo, aunque también ayuda encontrar un entorno motivador e ilusionante como es IFEMA MADRID.

1.- Aprender de los expertos

Todos aquellos que han creado una start-up comparten un mismo objetivo: que la idea de negocio sea un éxito. Nieves de la Fuente, una estudiante de último curso de Ingeniería, tiene claro lo que hacer cuando termine la carrera. “He creado un sistema de riego sostenible y doméstico que creo que puede cambiar la vida de todos nosotros cuando estamos de vacaciones; lo quiero patentar y crear mi empresa para comercializarlo”, cuenta la joven. Para ello, terminará pasándose por GR-EX | Global Robot Expo, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, el evento sobre la industria 4.0, la automatización, inteligencia artificial y robótica que organiza IFEMA MADRID. Con toda probabilidad, aquí encontrará ese empuje necesario para alcanzar su meta profesional.

2.- Sumar talento y promocionarlo

De la sección EGO que tiene MOMAD, el Salón Internacional de la moda, el calzado y los accesorios, han surgido algunas de las firmas más prometedoras del sector en España. Apostar por el talento es una de las máximas de IFEMA MADRID: “Jóvenes nombres de la industria textil que comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo de las tendencias y que necesitan de esta plataforma para llegar al comercio multimarca”. Se trata de un escaparate de impulso que propone IFEMA MADRID a muchos emprendedores, dando valor a las ideas y a la ilusión con que se genera un nuevo negocio.

3.- Lo importante son las personas

Detrás de cada empresa, hay una historia, existe el trabajo inspirador de una persona que lucha por llevar a cabo una idea, por “levitar” junto a ella. Y este es el foco de IFEMA MADRID, establecer un escenario necesario para el intercambio comercial pero también de conocimiento entre profesionales de todo el mundo. Aquí, todos tienen algo que aportar, que recibir y que valorar.

“Para nosotros las personas son fundamentales, porque sin ellas no existe nada”, explica Raúl Díez, Director de Comunicación y Marketing de la institución. A esto se añade la innovación y la sostenibilidad como impronta y, sobre todo, una visión internacional de las empresas y sus negocios. Solo un dato de la última edición de FITUR: más de 100.000 profesionales de 127 países participaron en la Feria Internacional de Turismo. IFEMA MADRID se convirtió en el centro del mundo.

4.- Apostar por la digitalización y la inteligencia artificial

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, los altos ejecutivos C-Level de todas las compañías del país tienen una cita en IFEMA MADRID. Se celebra la primera edición de HELIXA SUMMIT 2022, el gran evento inmersivo de tecnología y desarrollo empresarial que se ha denominado como “15 horas de inspiración, networking y degustaciones tecnológicas”.

Inteligencia Artificial, Machine Learning, MarTech & AdTech, IoT, Cloud, Data Analytics, Cybersecurity, Blockchain, AR/VR o 5G, entre otros, serán los temas sobre los que se tratarán en encuentros y conferencias, reafirmando que la digitalización de las empresas es clave para su negocio. IFEMA MADRID se convertirá en el hub tecnológico más importante de los últimos años. Quien quiera crecer en innovación, ya tiene una cita este otoño.

5.- La sostenibilidad como paradigma

Más de un 85% de las empresas españolas afirman que ya trabajan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta realidad se puede ver en cada una de las compañías que acuden a algunos de los eventos o ferias que organiza IFEMA MADRID.

Por ejemplo, en MOMAD, el Salón Internacional de la moda, el calzado y los accesorios, se abren cada año áreas específicas para negocios sostenibles, y en Fruit Attraction existe el Ecorganic Market, una zona de exposición exclusiva para la comercialización y exportación de productos orgánicos. Además, IFEMA MADRID ha reducido su ratio de emisiones de CO 2 cerca de un 80% desde 2017. El futuro, pasa por ser más verde, no hay vuelta atrás.

6.- La creatividad como desarrollo de negocio

Toda empresa necesita de una idea creativa detrás, primero para crearse, después para mantenerse. Eso lo sabe Ángeles Nagore, responsable de una tienda de regalos y decoración de un pequeño pueblo de Toledo. Todos los años acude a IFEMA MADRID para renovar el stock de su tienda en la feria Intergift, el Salón Internacional del Regalo y Decoración.

“Necesito ofrecer productos de temporada de manera continua, las ideas se me agotan, pero tras pasar por la feria vuelvo con productos nuevos e inspiración para los escaparates y la atención con el cliente”, explica. Rodearse de creatividad solo lleva a un camino: más creatividad y, por consiguiente, más éxito.

7.- “Afilar la sierra”, o buscar también el ocio

Dice el coach mundialmente conocido Stephen Covey que los ejecutivos de todo el mundo deberían “afilar la sierra” al menos una vez a la semana, en alusión al descanso que hay que hacer cuando se cortan árboles: si no se afila el serrucho, no se puede seguir podando. Esto quiere decir que debe desconectar y hacer actividades lúdicas. No hay excusa.

Por eso IFEMA MADRID es, además, parte de la agenda cultural y de ocio de la capital, con uno de los recintos de Europa mejor preparados para espectáculos de gran formato. Este otoño, se podrá ver aquí la producción de Malinche The Musical, de Nacho Cano, y la tercera temporada de Hangar 52 Revolution, el espectáculo del Mago Yunke, que ha sido elegido por tercer año Campeón del Mundo de Magia (desde el 1 de diciembre). Por el día se trabaja en la feria, por la tarde se aplaude a los artistas.

