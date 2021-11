Cuando llega el frío es importante revisar los armarios para comprobar qué prendas tenemos para combatirlo, ya que salir a la calle sin la protección adecuada terminará en un resfriado casi asegurado. Hoy te mostramos el abrigo de Quechua que Decathlon ha rebajado más de 30 euros y que te vendrá de perlas para ponértelo este invierno.

Decathlon cuenta con una gran variedad de ropa y equipamiento deportivo, pero muchas de sus prendas son tan versátiles que se pueden utilizar para mucho más que para practicar cualquier deporte o actividad. Un ejemplo es este abrigo, que además de ponértelo para ir a la montaña le sacarás mucho partido en cualquier salida a la calle en días de frío.

El abrigo de Quechua que vas a querer en tu armario

La Parka Abrigo Mujer Quechua SH500 X-Warm tiene un increíble 33% de descuento en Decathlon, por lo que de un precio original de 89,99€ cuesta actualmente tan sólo 59,99€, una oportunidad que sin duda no podrás dejar pasar ya que es una prenda que podrás amortizar en muy poco tiempo. La cadena francesa define este abrigo como una prenda “a medio camino entre una parka y una chaqueta acolchada”.

La llames como la llames, sin duda es la prenda perfecta para proporcionarte la calidez que necesitas en ambientes fríos, y es además muy cómoda, práctica y ligera. Muchos de los abrigos son incómodos porque pesan mucho, pero con este abrigo de Quechua tendrás la máxima protección ante el frío con un peso mínimo.

Esta prenda actúa como un eficaz aislante térmico, y tanto la capucha como sus bolsillos son también cálidos. Es ideal para llevar a la nieve ya que su capucha es antivestisca y sus puños se ajustan, por lo que no podrá entrar la nieve para enfriarte el cuerpo. Cuenta con una cremallera de doble cursor para hacerla más cómoda, además de dos bolsillos calientamanos y uno adicional interior con cierre de seguridad.

Se recomienda lavarla siempre a máquina con una temperatura máxima de 40º en un programa normal, no utilizar lejía, no planchar, no lavar en seco y, si utilizas secadora, que sea a baja temperatura.