La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) insiste en que no tiene presencia alguna en Rusia y dice que «perdona» al presidente ucraniano por haber hecho tal afirmación, que atribuye a una «equivocación comprensible» dada la «brutal presión» a la que está sometido. «Entiendo que se trata de una equivocación. Imagino que le informaron mal, porque si no, no entendemos qué le llevó a Zelenski a mencionar a nuestra asociación», ha explicado el director general de Sercobe, José Ignacio Mora Aguirre.

Con tan solo quince días en el cargo, Mora se estrena al frente de esta asociación -que aglutina a unas 150 empresas del mayor sector exportador español- con la tormenta que ha desatado el hecho de que Zelenski dijera el martes ante el Congreso español de los Diputados que «empresas» como Maxam, Porcelanosa y Sercobe aún tenían negocios en Rusia, más de un mes después de que comenzara la invasión de Ucrania.

«¡Menudo aterrizaje!, reconocía hoy con humor Mora, que en cualquier caso transmite su «admiración y respeto» por la figura del presidente de Ucrania. «Le perdonamos y nos solidarizamos con él, por supuesto. Está sometido a una increíble presión, e imagino que simplemente le han informado mal». En su despacho, Mora trabaja ahora en la redacción de cartas que quiere mandar al presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso de los Diputados, la ministra de Industria y el embajador de Ucrania en España para dejar clara cuál es la posición de Sercobe y reiterar que la asociación no mantiene actividad alguna de Rusia desde que se impusieron las sanciones internacionales.

Niega actividad en Rusia

«De hecho -explica Mora-, no hemos ganado ninguna licitación allí. Es cierto que estábamos tratando de conseguir alguna licitación, como hacen todas las empresas españolas interesadas en ese mercado; hemos tenido intentonas, pero no hemos conseguido ni un solo proyecto como asociación, y cuando se anunciaron las sanciones, obviamente interrumpimos cualquier actividad».

Mora lamenta que Sercobe no haya respondido con la contundencia y rapidez con la que lo hizo Porcelanosa y explica que en la asociación apenas trabaja una quincena de personas y que en cuanto Zelenski mencionó su nombre, la web colapsó, no sabe si solo por el interés que suscitó o si también por algún tipo de ataque informático, algo que sí sospechan.

Mora, que antes de asumir su cargo actual trabajaba en una consultora en el País Vasco, después de haber pasado por compañías como Nokia o Mondragón, dice que está relativamente «tranquilo». «No tenemos nada que ocultar, y eso es lo importante», apunta tras insistir en que las 150 empresas a las que representa son «soberanas» en sus decisiones y estrategias comerciales, pero a Sercobe no le consta que ninguna de ellas tenga actividad alguna en Rusia.