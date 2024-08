El sector del turismo se encuentra muy disgustado con el nuevo registro de viajeros que va a exigir Interior en octubre. En concreto, este cambio en la forma en la que se van a tener que registrar los usuarios durante sus estancias perjudica gravemente a las agencias de viajes, a los hoteles y a los campings.

El Real Decreto 933/2021 amplía las obligaciones de las empresas a recoger datos que no se limitan a los que aparecen en documentos oficiales (como DNI y pasaporte), tales como métodos de pago, transacción económica, datos del contrato, domicilio actualizado, teléfono móvil o correo electrónico del usuario, que sólo pueden ser recogidos de forma manual.

El Real Decreto 933/2021 justifica este registro indicando que «en el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional. En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones».

Este registro además supone una gran desventaja competitiva para España con respecto al resto de países de la Unión Europa, a los que no se les exige hacer un registro tan exhaustivo a sus visitantes.

Así lo ha explicado a OKDIARIO la Federación Española de Campings (FEEC): «Desde el sector no entendemos por qué en España se tienen que pedir más datos que en otros países europeos. No tiene ningún sentido desmarcarnos así».

También se exige desde el sector que las normas han de integrarse en un ordenamiento jurídico donde no se vulnere el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, así como al tratamiento informático de datos personales.

«No lo van a entender los propios clientes, ni los nacionales, ni los extranjeros. Van a plantearse ¿Por qué estamos obligados a dar datos personales como el móvil o el email? Además, esos datos van contra la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos», aseguran desde FEEC.

Además, se trata de una medida que afectaría principalmente a las pymes, que tienen menos recursos para comprobar los datos facilitados y almacenarlos de forma segura.

«¿Por qué tenemos que solicitar más información que en otros países y perjudicar al sector del turismo?, que en su gran mayoría son pymes y no tienen manera de recabar esos datos. Tanto los españoles, como los extranjeros, cuando se alojan en un alojamiento turístico no quieren dar esos datos. No los dan, por ejemplo, en Francia, pero en España los van a tener que dar», aclaran desde FEEC.

Un registro «inviable» para el turismo

Los negocios afectados como las agencias de viajes, los hoteles y los campings necesitan saber más acerca de este nuevo registro y solicitan una reunión al Gobierno. Además, desde el sector del turismo se considera «inviable» el Real Decreto 933/2021, sobre obligaciones de registro documental de las reservas que se aplicará el próximo 1 de octubre.

«Desde el Ministerio de Interior no nos han dado ninguna explicación clara al respecto y estamos a la espera de mantener una reunión con ellos y todo el sector turístico. Existe una gran preocupación porque no se puede llevar a cabo esa normativa. Es completamente inviable y como salga adelante va a ser un caos en todos los alojamientos turísticos reglados del país», explican desde FEEC.

Asimismo, desde la Confederación Española de Hoteles (CEHAT), se ha destacado que la propia Unión Europea ha decidido en julio de 2024 que las aerolíneas sólo podrán recabar datos de forma automatizada, reemplazando los métodos manuales -que son a los que obliga este Real Decreto- por la no aparición en documento oficial de muchos de los datos requeridos. «La UE decidió que estos datos pueden recopilarse sin que las empresas estén obligadas a verificarlos cuando se viaje dentro del espacio Schengen», indican desde CEHAT.

Caos organizativo y multas

La Confederación Española de Hoteles (CEHAT) ya ha solicitado una nueva reunión con el secretario de Estado o el ministro del Interior, todavía sin respuesta, por lo que trabaja a nivel jurídico para impedir la aplicación de la norma.

«Es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del ministerio y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros que, a nuestro juicio, son incumplibles e ilegales, y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables», explican desde CEHAT.

Asimismo, los hoteleros también destacan que es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que esto provocaría un caos organizativo en las recepciones en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección.

CEHAT además recuerda que más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos.