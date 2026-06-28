El sector textil enlaza tres meses de subidas en ventas, pero el aumento de costes borra los beneficios

El sector textil español había arrastrado varios meses de pérdidas, pero en los tres últimos meses ha experimentado un periodo de recuperación de las ventas. Sin embargo, desde el sector textil alertan de que «a pesar de esos crecimientos, los incrementos de los costes y los impuestos hacen que la rentabilidad de las tiendas siga estando en duda o que sea tremendamente complicado el que tengamos esa rentabilidad sostenible», indica a OKDIARIO Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos de la Comunidad de Madrid (Acotex).

Por otro lado, lo que más está pesando al sector ahora mismo «son los costes laborales, que son los más elevados», señala.

En concreto, el sector textil valora con optimismo las últimas cifras, ya que en el mes de marzo se ha registrado una subida de las ventas del 5,7% con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el mes de abril el incremento ha sido del 3,6% y en mayo ha vuelto a ser del 5,7%.

Rebajas de verano menos agresivas

En consecuencia, se espera que estas rebajas de verano cuenten con descuentos menos agresivos porque estos se producen cuando las ventas han ido mal y hay demasiado stock acumulado. Así, para el sector textil «ha sido una temporada de primavera muy buena y se espera que el verano también», explican desde Acotex.

Desde el sector se espera que en verano el crecimiento de ventas sea en torno al 3% o cercano al 5% y 6%, con respecto al año pasado, lo cual serían unos datos muy positivos.

«Es probable que empecemos el verano con rebajas del 30% – 35% y que luego los descuentos lleguen hasta el 70% – 80%, como todas las temporadas. Pero en esta ocasión la disponibilidad de stock es menor y hay menos producto rebajado porque han ido muy bien las ventas en los meses anteriores», asegura Zamácola.

Aunque las ventas a principio de año fueron flojas, después la situación ha ido mejorando. «En el mes de enero fuimos justos de ventas y febrero fue malo porque cayeron las ganancias, pero en marzo, abril y mayo hemos tenido un crecimiento importante. Además, la Semana Santa se ha comportado muy bien con respecto al año anterior», defiende.

«Quiero lanzar un mensaje de optimismo de que desde el sector textil estamos haciendo los deberes, y que el textil está teniendo una oferta que se adapta mucho a la demanda que tienen los clientes con buena relación calidad y precio», concluye.

Hay que tener en cuenta que en los últimos años, las rebajas son cada vez más agresivas para poder competir con las ventas de Shein y Temu. Por lo que empieza a ser más habitual ver rebajas que lleguen a ser de un 60% – 70%, y de hasta un 80%.