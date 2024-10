Santiago Oliver, director de Sostenibilidad e Innovación de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), la mayor patronal del sector del acero de España con miembros como ArcelorMittal y Acerinox, ha pedido a las autoridades políticas como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la Unión Europea que se dejen de «dogmatismos», pues la energía, antes de ser «verde», tiene que ser «barata, asequible y disponible».

Así lo ha asegurado el profesional durante la presentación del informe Impacto socioeconómico en España de una factura eléctrica competitiva en la industria electrointensiva durante el Foro Industria Electrointensiva: Impulsando el Futuro organizado por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) al que ha asistido OKDIARIO.

«Lo que necesitamos es flexibilidad», reclama el representante. «Nos vamos a enfrentar al mayor reto que ha asumido la historia de la humanidad hasta ahora y lo hacen con dogmatismos: ‘Esto se puede, esto no se puede, la electrificación sólo verde, verde con un poquito de gris…’», lamenta.

El delegado de Unesid insiste en que ellos no están en contra de la transición ecológica: «Para descarbonizar hay que usar vectores descarbonizados. Vamos a sustituir el monóxido de carbono que usamos en el horno alto, al fin y al cabo es una reacción de reducción oxidación. Si se puede sustituir, se sustituirá».

Sin embargo, el profesional considera que tiene que hacerse de otra manera: «Al hidrógeno verde ya le hemos puesto un calificativo: verde. Pero, antes que verde, habría que poner barato, asequible y disponible. Esto es lo primero».

El sector del acero y su descarbonización

«Cambiar vectores tendrá que ser por algo que nos permita competir a largo plazo, porque si no es crear zombis. O sea, cualquiera que piense que un vector descarbonizado alternativo puede ser caro, no sabe de lo que habla, sinceramente», defiende el representante del sector del acero. Por tanto, las autoridades políticas deben «montar la estructura para que los vectores, ya sea el hidrógeno verde o cualquier otro, sean competitivos».

De hecho, el directivo considera que la pérdida de eficiencia es inevitable en el proceso: «Al principio del proceso de descarbonización no sólo no va a aumentar la eficiencia, sino que va a disminuir. Cada vez que entras con un nuevo vector energético, tus hornos no están preparados. La difusión térmica no es la misma, la llama no se difunde igual… Cada vez que nos cambiamos es muy plausible que la eficiencia disminuya».

«No hay que ser dogmáticos. Si tenemos disponibilidad, ¿por qué no vamos a hacerlo? Otra cosa es que la podamos tener, si es económico o no, si podría serlo más…», defiende Santiago Oliver.

Por todo ello, Unesid pide a los responsables políticos que den flexibilidad y se adapten a las circunstancias: «No hay que ser dogmáticos. Si tenemos disponibilidad, ¿por qué no vamos a hacerlo? Otra cosa es que la podamos tener, si es económico o no, si podría serlo más… Pero no empecemos con dogmatismos y jugando con la baraja al póquer quitándonos los ases».

Así, el sector del acero une a otras como la química y la gasista, que consideran que la descarbonización está generando incertidumbre en sus sectores. Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas), afirmó en el mismo evento que es «necesario un desarrollo normativo» por parte del Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) para que «el acceso a los gases renovables como el biometano o el hidrógeno» verde puedan «ser una realidad».

El presidente de la patronal gasista afirma que «en este último año» ha habido una «intensa actividad normativa regulatoria a nivel europeo» que tenía como objetivo «la necesidad de avanzar de forma decidida en ese proceso de descarbonización».

Así, estos cambios han provocado la necesidad de que se elabore «un desarrollo normativo» para saber «como implementar» el gas natural o el hidrógeno renovable: «Tenemos que avanzar de forma decidida en un procedimiento de conexión y de acceso de los gases renovables, el biometano y el hidrógeno».